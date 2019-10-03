Дарига Назарбаева: Без четких бюджетных приоритетов результата не будет

Когда ведомства только начинают разрабатывать проекты своих бюджетов, они должны работать в полном взаимодействии со Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В Сенате прошло заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства под председательством Дариги Назарбаевой, сообщает Zakon.kz.

Спикер Сената напомнила, что Совет начал свою деятельность совсем недавно - в апреле 2019 года.

- За это время была проведена большая работа, мы считаем, что продолжать ее очень важно, особенно в свете вызовов, которые стоят перед социальной и экономической системами нашей страны, - подчеркнула она.

С докладом перед сенаторами выступил министр национальной экономики Руслан Даленов. Во время представления Дорожной карты по реформированию бюджетного процесса он рассказал о новом формате стратегического плана, который позволит лучше и более оперативно проводить оценку эффективности реализации бюджетных программ. Также Даленов сообщил, что для всех государственных структур обновленный формат плана будет утвержден до конца текущего года.

- В мае 2020 года при формировании бюджета на трехлетний период, с 2021 по 2023 год, госорганы уже представят стратегические планы в новом формате, - подчеркнул министр.

По мнению Дариги Назарбаевой, с того самого момента, когда ведомства только начинают разрабатывать проекты своих бюджетов, они должны работать в полном взаимодействии со Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета.

- Это крайне важно с точки зрения своевременной оценки целесообразности закладывания планируемых расходов, - сказала глава Сената.

На заседании также прозвучало предложение по оптимизации целевых показателей, финансирования и управления различных государственных программ. Так, по словам сенатора Али Бектаева, по некоторым из них наметилась тенденция, когда финансирование идет по разным каналам и не дает никакого эффекта.

- Я знаю по АПК, что есть фонды, которые работают по одной программе, есть структуры, которые работают по другой. Программам, таким как "Сыбаға", "Тұяқ", выделяются средства из разных источников. В итоге мы не знаем, сколько им выделяется и как они реализуются, - заявил Бектаев.

Спикер Сената подчеркнула, что пришло время не распыляться, а четко и акцентированно расставлять бюджетные приоритеты.

- Сейчас мы финансируем, поддерживаем всех, идем широким фронтом. В итоге всем достается по копеечке. Откуда быть результату? – сказала она.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!