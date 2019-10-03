Сирены в Алматы. Что делать?

Горожан призывают сохранять спокойствие.

3 октября в 12.55 в Алматы зазвучали сирены - началась плановая общегородская сейсмотренировка, передает Zakon.kz.

В ДЧС города сообщили, что первым этапом сейсмотренировки является оповещение населения с подачей единого сигнала "Внимание всем!", посредством включения электросирен и автоматического перехвата каналов теле и радиовещания. Пользователи смартфонов, имеющие мобильное приложение "Дармен" будут оповещены текстовым сообщением о проводимой сейсмотренировке. Уникальность приложения заключается​ ​в автоматическом оповещении пользователей смартфонов в виде​ "push-уведомлений" о землетрясении при срабатывании сейсмодатчиков, расположенных близ Алматы.

Практическое учение проходит на территории средней школы № 180 в Алатауском районе.

В торговых центрах пройдут флэш-мобы на тему "Действия при землетрясении", в школах будут развернуты пункты приема условного пострадавшего населения.

Общегородские сейсмотренировки проводятся ежегодно в целях подготовки населения к действиям при землетрясении.

Согласно долгосрочному прогнозу Института сейсмологии МОН РК , на территории города сильные землетрясения интенсивностью 7 и более баллов не ожидаются.

Что нужно делать при сейсмотренировке и при землетрясении

На улице: займите безопасное открытое место (сквер, парк, стадион) или определенные заранее места сбора при ЗМТ.

Руководители учреждений образования!

Эвакуируйте детей и студентов в безопасные места!

Руководители предприятий, организаций!

Обеспечьте безаварийную остановку производства. Выведите рабочий персонал в безопасные места. Приведите в готовность формирования гражданской защиты и технику.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!