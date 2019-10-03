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Коней на переправе не меняют. Депутат раскритиковал сокращение субсидий на сельское хозяйство

Если вы начали программу, вы должны доводить ее до логического завершения.

Фото : parlam.kz3 октября 2019, 13:03

Намерения сократить субсидирование в сельском хозяйстве вызвали шквал возмущения у депутата Мурата Темиржанова. Речь об этом зашла на презентации законопроекта с уточнениями в республиканский бюджет на 2019 год в Мажилисе Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

- В части снятия 16,7 млрд тенге, которые были предусмотрены на выплату субсидий по купонному вознаграждению, как я отметил, 33 млрд мы в резерв положили. Это для купонной выплаты. В случае если законопроект не выйдет, эти деньги останутся в резерве. Если выйдет, с резерва выделим и оплатим 33 млрд, - рассказал первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.

Он добавил, что Минсельхоз не предоставил информацию об эффективности средств, направляемых на субсидии, поэтому вопрос о выделении денег на эти цели пока "отложен".

- В части совершенствования системы субсидирования. Да, заявка была министерства сельского хозяйства, в рамках Послания была озвучена задача, чтобы они нам представили эффективность выделенных ранее средств и доказали, какие субсидии эффективны, как они действуют, какие критерии. После этого Минфин был готов рассмотреть вопрос о выделении данных средств. К сожалению, во время уточнения анализа не было представлено, с учетом этого этот вопрос отложили, - уточнил замглавы ведомства.

Такое решение не устроило мажилисмена Темиржанова.

- Вы понимаете, что дело не в самом министерстве, дело в сельхозтоваропроизводителях. Ожидания, которых мы сейчас рушим. Они поверили государству. Они начали обновлять свой машинно-тракторный парк, они начали закупать скот. И в какой-то момент то, что государство должно было им отдать, вы говорите: стоп, все, мы не даем. Так не бывает. Коней на переправе не меняют. Если вы начали программу, вы должны доводить ее до логического завершения, - заявил депутат.

При этом он пояснил, почему нельзя сокращать субсидирование.

- Основной вопрос такой: вы знаете, что в предвыборной программе нашей партии Nur Otan "Казахстан 2021: единство, стабильность, созидание" есть несколько позиций, среди которых присутствует совершенствование систем субсидирования. В нынешнем бюджете мы видим, что вы не поддержали 36,5 млрд тенге на субсидирование и развитие племенного животноводства и повышения продуктивности и качества продукции животноводства. Неужели вы, как финансисты, не понимаете, что если у нас не будет кормовой базы, у нас не будет животноводства? А если у нас не будет животноводства, у нас элементарно не будет мяса на полках магазинов. Эти цепочки же взаимосвязаны между собой, - подчеркнул Термигалиев.

По его мнению, к вопросу сокращения субсидий следует подходить внимательней.

- Понятно, что была поставлена задача отказаться от неэффективных субсидий. Но это же не значит, что нужно прекращать все субсидирование в этой отрасли? Тем более, это основа. Хлеб всему голова, это же не я придумал. Сегодня и так у наших сельхозтоваропроизводителей очень серьезное положение. У нас очень тяжелые погодные условия - и подгон, и осыпания, и прорастания в колосе - мы не набираем в этом году урожай. Засуха дважды была… А вы еще сокращаете поддержку реального сектора экономики. Для меня это в корне непонятно. Считаю, что в таком виде данный бюджет не должен приниматься, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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