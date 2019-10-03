450 тыс. тенге за трудоустройство: чиновника из Шымкента подозревают в мошенничестве
В такую сумму подозреваемый оценил должность ведущего специалиста Департамента статистики города.
Фото : indivip.ru3 октября 2019, 13:14
Антикоррупционной службой города Шымкент начато досудебное расследование в отношении главного специалиста службы управления персоналом Департамента статистики города по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.
- Он подозревается в завладении мошенническим путем денежными средствами гражданина в сумме 450 тыс. тенге за его трудоустройство в Департамент на должность ведущего специалиста управления статистики цен, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.
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