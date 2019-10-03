Казахстан закупит у российского завода пассажирских вагонов на 19 млрд тенге

В Казахстане насчитывается 2246 пассажирских вагонов, из них износ имеют 46%.

На презентации законопроекта с уточнениями в республиканский бюджет на 2019 год в Мажилисе Парламента вице-министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Берик Камалиев рассказал о том, как продвигаются поиски инвесторов для завода по производству вагонов Тальго и у кого пока будут закупать новые вагоны, передает корреспондент Zakon.kz.

- У нас в свое время в программе была поддержка отечественного производителя. Эти вагоны, чтобы программу не менять, а там идет определенная небольшая локализация до 10%, мы там собирали их, полки прикручивали и через "Тулпар-Тальго" выпускали. Ну не можем мы этот завод просто поставить, чтобы он стоял, ищем туда других инвесторов, - сказал Камалиев, напомнив, что когда завод открывали, вагоны собирали вместе с испанцами.

Камалиев сообщил, что сегодня в Казахстане насчитывается 2246 пассажирских вагонов, из них износ имеют 46%.

- Это вагоны, которые по своим срокам должны выбыть. Мы их капитально ремонтируем, занимаемся восстановительными работами. Что касается не только 2018 года, но и 2017 - два года через БРК Лизинг, где были приобретены эти вагоны на сумму 30 млрд, эти деньги проплачены и сегодня все 63 вагона мы получили. Эти вагоны пошли на маршруты "Актобе-Мангышлак". Они все с тверского строительного завода. Они нам дают очень хорошую скидку. Сегодня мы дополнительно еще запрашиваем 18,7 млрд тенге через БРК Лизинг, - уточнил он.

Вице-министр пояснил, почему именно выбран был БРК Лизинг.

- Почему через БРК Лизинг? Пассажирские перевозки, они субсидируются, они убыточные, поэтому мы просим бюджет, чтобы дали нам вагоны. Уже есть, куда они пойдут: "Алматы - Мангышлак", "Актобе - Мангышлак", но "Нурсултан - Сарыагаш" маршрут будет закрываться. Эти деньги полностью оплачены и 63 вагона получены, и они уже поступили, плацкартные недавно получили, - сообщил Камалиев.

Также он рассказал о потенциальных инвесторах для Тальго, которых до сих пор ищут.

- Почему мы ведем работу с тверским Трансмашходингом, сегодня у нас потенциально три компании, которые хотят зайти в этот завод инвесторами. Мы даем техзадание, модификацию, чтобы отойти от угля, чтоб он был электрифицированный, кондиционер чтобы был и так далее. Первое, "Штатлер" - швейцарская компания, работает в Беларуси, но сертификацию не прошел, цены дорогие. Второе, китайские. Цены дешевле, но по параметрам пока…И вот тверской строительный завод. Но при условии, чтобы потом они вошли в доверительное управление. Сейчас мы у них купим, в 2020 году, если выполнят все условия, потом совместно с КТЖ будем смотреть стратегического партнера, - отметил вице-министр.

В ответ на все объяснения депутат Гульжана Карагусова посоветовала в корне менять подходы.

- Вам надо подходы менять в корне. Качество выпускаемых вагонов вызвало много писем и нареканий, - указала она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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