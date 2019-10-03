Двери открыты. Мадуро посетит Северную Корею

Ранее глава Венесуэлы встречался с Путиным.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в эфире гостелевидения, что в скором времени посетит Северную Корею, передает РИА Новости.

- Будь уверен, я очень скоро поеду в Северную Корею, ты уже открыл дверь, - сказал он главе Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.

Во время визита чиновника в КНДР Каракас и Пхеньян заключили несколько соглашений, "укрепили взаимное доверие" и добились "максимального сотрудничества". Договоренности были достигнуты в сферах сельского хозяйства, технологий, промышленности и обороны.

К слову, в конце сентября Николас Мадуро посетил Россию. Он встретился с Владимиром Путиным. Глава Венесуэлы подарил президенту копию сабли Боливара. Мадуро назвал переговоры "самыми насыщенными" за последние 13 лет встреч на высшем уровне. По мнению главы Венесуэлы, Россия является одной из великих держав XXI века.

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