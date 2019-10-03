Мамин и Шукеев дали старт акции по посадке деревьев

Южный регион - это очень благоприятная зона для выращивания деревьев.

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр РК Аскар Мамин и глава региона Умирзак Шукеев, высадив деревья на аллее имени Нуртаса Ондасынова, дали старт республиканской акции, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области

В рамках акции "Эко час!" на этой аллее высадили 20 саженцев каштана, 30 липы и 50 можжевельника. Кроме того, в целях формирования "зеленого пояса" вокруг города Туркестан планируется посадить 220 тыс. различных деревьев.

- Наша цель – озеленение и благоустройство древнего города, в котором мы живем. В результате такой системной работы формируется здоровое поколение. Мы должны все вместе принять участие в озеленении и улучшения окружающей среды. Южный регион - это очень благоприятная зона для выращивания деревьев, - сказал У.Шукеев.

Стоит отметить, более 203 тыс. саженцев различных деревьев уже высажено на 488 га в процессе формирования "зеленого пояса" вокруг города Туркестан. Вместе с тем, на сегодняшний день в ходе 2-го этапа ведутся работы по высадке деревьев вдоль канала Арысь-Туркестан. В будущем также запланировано открытие питомника на территории 300 га. В целом, в рамках мероприятия республиканского значения в стране будет высажено более одного миллиона деревьев.

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