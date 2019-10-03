В школах Акмолинской области стартовал экологический час

В регионе с 2009 года ведутся работы по объединению лесного массива Щучинско-Боровской курортной зоны с зеленым поясом вокруг Нур-Султана.

Сегодня аким области Ермек Маржикпаев провел экологический час в школе-гимназии №13 "ЭКОС" Кокшетау, передает Управление внутренней политики Акмолинской области.

Диалог руководителя региона со школьниками начался с обсуждения вопросов бережного отношения к природе, родного края, сохранение природных ресурсов, сохранения растительного и животного мира, водных ресурсов, развитие экоотдыха.

- Вы - наши дети, должны показывать пример бережного и патриотического отношения к своему родному краю, ведь Земля – наш общий дом и очень важно сохранить и приумножить те богатства, которые у нас есть. Землю, природу, экологию. Сейчас самое время не просто задуматься об экологических вопросах, но и предпринять практические шаги по сохранению природных ресурсов, развитию здоровых экопривычек, экоотдыха, - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

На экоуроке аким области особо обратил внимание учеников на реализацию в области Программы по созданию Зеленого пояса вокруг Астаны, инициированной Первым Президентом страны.

В регионе с 2009 года ведутся работы по объединению лесного массива Щучинско-Боровской курортной зоны с зеленым поясом вокруг города Нур-Султан. За последние 10 лет общая площадь лесонасаждений на данном участке составила свыше 2,5 тысяч га. Это - 160 км. Посажено более шести млн штук 11 видов пород деревьев и кустарников.

Школьники не остались в стороне от обсуждения проблем сохранения среды обитания фауны планеты. На экочасе ими было предложено акиму области по опыту Бразилии менять раздельно собранный мусор на проездные билеты. Принимая это предложение, руководитель региона отметил, что идея имеет право на жизнь, тем более есть условия для ее реализации – в городе работают порядка 10 точек по сбору мусора. Однако для этого необходимо, чтобы было единое мнение родительского и преподавательского комитетов, а также важно мнение самих учащихся.

Экологический урок продолжился презентацией научных экологических проектов, церемонией посвящения учащихся 1 класса в ряды "юных экологов".

В завершении экочаса Ермек Маржикпаев вместе со школьниками посадил деревья на территории школы-гимназии "ЭКОС".

К слову, данный экологический час, направленный на привлечение подрастающего поколения к вопросам бережного отношения и сохранения природных ресурсов, одновременно проведен во всех 557 школах и сегодня на участках посажено 10 тысяч саженцев деревьев.

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