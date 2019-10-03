В Верховном суде ответили на обращение Кривошеева о непрошедших аттестацию судьях

"Высокие требования к кандидатам в судьи, также как и к действующим судьям, предъявляются для того, чтобы обеспечить законность, справедливость и неподкупность правосудия".

В Департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде ответили на обращение блогера Дениса Кривошеева по поводу 38 кандидатов на судейские должности. Ответ на своей странице в Facebook разместил пресс-секретарь ВС Айдос Садуакасов, передает Zakon.kz.

Напомним, в обращении Кривошеева говорится, что по итогам конкурса в марте 2018 года на занятия должности судей районных судов Высшим судебным советом РК для последующего назначения было рекомендовано 38 человек из всех регионов Казахстана. В соответствии с требованиями законодательства все кандидаты прошли проверку в КНБ и после подписания указа президента о назначении на должность судьи должны были приступить к работе.

Однако указ на подпись отправлен не был. Председатель Верховного суда Жакип Асанов не стал его согласовывать, ссылаясь на то, что все рекомендованные лица якобы недостойны носить высокое звание судьи, они не прошли дополнительного собеседования, на котором было написано эссе и сдан психотест. Позже Жакип Асанов добился смены всего состава высшего судебного совета. Резоны у председателя были, один из которых внесение представления об отмене выданной предыдущим составом ВСС рекомендации.

- В результате этого высший судебный совет во главе с Донаковым 3 апреля 2019 года, судя по всему от безвыходности и давления, голосует за отмену собственной рекомендации, - писал Кривошеев.

Между тем в ответе Верховного суда указывается, что "высокие требования к кандидатам в судьи, также как и к действующим судьям, предъявляются для того, чтобы обеспечить законность, справедливость и неподкупность правосудия".

На этапе конкурса на судейские должности ключевую ответственность за качество отбора кандидатов несёт автономный институт – Высший Судебный Совет (ВСС). Он не подотчётен Верховному суду и не входит в судебную систему.

Председатель Верховного суда включается в состав ВСС по должности и обладает такими же правами, как и каждый член ВСС.

- В ходе заочного рассмотрения материалов по кандидатам и на очных встречах с ними законодательство не запрещает членам Совета использовать свои знания, навыки, опыт, знакомые и доступные им методы и инструменты анализа для всестороннего изучения профессиональных и личностных параметров кандидатов в судьи. Почему были применены HR-инструменты анализа для кандидатов, впервые претендовавших на судейские должности? – отметили в ВС РК.

Как следует из ответа, еще в 2015 году План нации (17 Шаг) обязывал ужесточить механизм отбора на судейские должности. Елбасы - Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно и жестко высказывал критику за качество судейских кадров.

На VII Съезде судей в 2016 году он указал – вершить правосудие должны только профессионалы с большим опытом и высокими морально-нравственными принципами. В судах не должно быть ни одного "случайного" человека.

- Вы также знаете, что в СМИ и соцсетях нередко высказывают негатив в отношении качества правосудия, называя фамилии конкретных судей.

В этой связи, а также, основываясь на письмах коллег-судей, председатель Верховного суда 26 января 2018 года на совещании по итогам 2017 года озвучил ряд проблем отбора на судейские должности. В частности:

- об устаревших методах работы ВСС;

- об отсутствии объективных критериев для определения победителей конкурсов на судейские должности;

- об использовании неэффективных инструментов для отбора лиц, впервые желающих стать судьями;

- о непрозрачности процедур отбора;

- о субъективизме и условиях для коррупции, - пояснили в Верховном суде.

Вторая причина применения HR-инструментов к кандидатам.

В повестке заседания ВСС на 6 марта 2018 года были 7 вопросов.По 1 и 7-му вопросу планировалось: продлить срок прежнего состава Квалификационной комиссии; рекомендовать Президенту кандидатов на судейские должности.

В ВС РК отметили, что председателю Верховного суда в сжатые сроки необходимо было изучить и определить позицию по 345 претендентам на различные судейские должности, в числе которых были 80 кандидатов, претендовавших на должность судьи впервые.

Жакип Асанов до заседания ВСС неоднократно письменно и устно, а также непосредственно на заседании ВСС просил отложить их рассмотрение на две недели, включая 9 дней праздников и выходных. В обоснование данной позиции он сказал буквально следующее:

- У меня нет конкретных претензий к предлагаемым кандидатам в состав Квалификационной комиссии ВСС. Но есть большие вопросы к качеству судейского корпуса. Люди знают и видят решения судов. Видят, как проходят судебные заседания. Лексикон некоторых судей "гуляет" в соцсетях. Мы видим, что некоторые судьи не могут грамотно писать свои решения, а потом не могут ни письменно, ни устно толком их объяснить. На протяжении многих лет подход к отбору кандидатов не меняется. Как привыкли "тянуть" со стола билет, так до сих пор и экзаменуем. Раз качество судей не улучшается, то проблема во входе кандидатов в систему. Значит, применяем неисправные инструменты. Они продолжают пополнять ряды судей некачественными кадрами. Нам приходится работать с таким контингентом сейчас.

В этой связи он предложил экс-председателю ВСС объединить усилия и перенастроить систему отбора и работу Квалификационной комиссии.

Были предложены две конкретные вещи:

- внедрить действенные HR-инструменты, такие как кейсовые задачи, эссе, личные интервью и другие.

- с учётом этих инструментов определить состав Комиссии, так как нужны профессиональные HR-эксперты, чтобы улучшить методы работы Комиссии и сделать процесс отбора максимально объективным.

На том заседании ВСС председатель ВС просил дать две недели, чтобы силами аппаратов ВСС, ВС и с его личным участием изучить каждого из 345 претендента, так как он не вправе рекомендовать Президенту назначить людей, по которым у него есть сомнения.

Никакие сроки тогда не срывались. За праздники и выходные ничего произойти не могло. Наоборот, была бы большая уверенность, что ВСС рекомендует Президенту наиболее достойных кандидатов.

Однако большинством голосов ВСС отклонил эти предложения председателя Верховного суда и принял по обоим вопросам повестки соответствующие решения. ВСС на тот момент состоял из 16 членов. Большинство, то есть 9 членов работали на постоянной основе и фактически были в подчинении председателя ВСС, который оставил без внимания аргументы председателя Верховного суда.

- Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что в последующем все эти предложения председателя Верховного суда закреплены законодательно и в настоящее время используются в ВСС при конкурсном отборе, - говорится в ответе.

6 марта 2018 года на заседании ВСС на 158 судейские должности рассматривались 345 претендентов. В конкурсе принимали участие две категории: впервые назначаемые на должность судьи – 80 человек; действующие судьи на другие должности, в т.ч. председателей райгорсудов и судей областных судов – 265 человек.

В феврале 2018 года в рамках подготовки к заседанию ВСС и для изучения претендентов председатель ВС поручил Аппарату ВС:

- провести анализ законодательства, регулирующего первичный отбор в судьи и конкурсы среди действующих судей;

- изучить 80 кандидатов с применением HR-инструментов анализа.

Анализ указанных выше правовых актов выявил недостатки используемых механизмов отбора и конкурсов на судейские должности.

Так, согласно пункту 10 статьи 13 закона о ВСС процедура сдачи квалификационного экзамена включала в себя три этапа:

1) компьютерное тестирование на знание законодательства и способность его применения на практике;

2) проверка знаний претендента и способность их применения на практике по экзаменационным билетам, моделирующим конкретные ситуации из судебной практики;

3) психологическое тестирование.

Разработку вопросов, которые включались в тесты квалификационного экзамена и экзаменационные билеты, организовывала Квалификационная комиссия ВСС. Изучение этих вопросов показало следующее.

а) Компьютерный тест на знание законодательства состоял из 100 вопросов по таким отраслям права, как:

1. конституционное - 14 вопросов;

2. административное – 28 (материальное и процессуальное);

3. гражданское – 15 вопросов;

4. гражданское процессуальное – 14 вопросов;

5. уголовное – 15 вопросов;

6. уголовно-процессуальное – 14 вопросов.

Все вопросы носили теоретический характер и предполагали лишь знание норм нормативных правовых актов. Каких-либо инструментов, позволяющих оценить способность претендента применить их на практике, как указано в Законе, в данном компьютерном тестировании не заложено.

б) Устный экзамен проводился по экзаменационным билетам. Билеты заранее готовились на бумаге. Претендент "тянет" билет со стола на свой выбор. В билете приводятся три практических задания. Вопросы больше нацелены также на проверку теоретических познаний и не во всех заданиях предполагает моделирование конкретной ситуации.

в) Психологическое тестирование включало два этапа:

- тест, требующий ответы на три группы из 209 вопросов;

- компьютерное тестирование (цветовой тест).

- Таким образом, следует полагать, что содержание компьютерного теста на знание законов и устный экзамен по билетам были ориентированы лишь на выявление теоретических знаний кандидатов. Эти инструменты не позволяли раскрыть их деловые, морально-нравственные качества, а также их способности аналитического и критического мышления. Процедуры проходили непрозрачно, субъективно, с явными предпосылками для коррупционных проявлений, - отметили в Верховном суде.

Именно эти обстоятельства, а также сжатые сроки до заседания ВСС и большой объем материалов по 80 кандидатам послужили основанием более детально изучить личность каждого кандидата.

Чтобы успеть в сжатые сроки изучить профессиональные и личностные качества кандидатов 14 февраля т.г. руководителем Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде персонально каждому из 80 кандидатов было направлено приглашение на собеседование с председателем Верховного суда.

Из 80 кандидатов в собеседовании добровольно участвовал 71 претендент. Остальные 9 не смогли: трое болели, у одного болел сын, троих не отпустили с работы, один отказался, с одним невозможно было связаться.

21 февраля т.г. в здании Верховного суда председатель Верховного суда лично беседовал с ними, объяснял для чего и в каком формате пройдёт собеседование, ответил на все их вопросы. Ни в приглашении на встречу, ни в ходе беседы с ними, прошедшей в конструктивной атмосфере, никакого понуждения к прохождению инструментов анализа не было.

После этой встречи были образованы две группы, которым в Академии правосудия до и после обеда было предложено:

- решить ситуационные задачи;

- пройти универсальный психологический тест;

- написать эссе о своём жизненном опыте.

Первая очередь была предложена женщинам и кандидатам из отдаленных регионов. Никто из кандидатов несогласия не выражал.

В частности, кандилатам предлагалось пройти:

1) Ситуационные задачи. Их разработали ученые и преподаватели КазГУ, КазГЮУ и Академии правоохранительных органов. Из более 600 задач компьютер подбирал случайные 60. На решение отводилось 60 минут. По каждой задаче даны варианты ответов. Оценка ответов и результаты выводились автоматически IT-программой.

Эти же задачи были ранее представлены студентам вузов. В итоге, 30% из них набрали более 60% верных ответов.

Поэтому для кандидатов в судьи, прошедших тест на знание законов и сдавших устный экзамен в ВСС, год стажировавшихся в судах, а также выпускников престижных магистратур и зарубежных вузов, обладающих ученой степенью, это не должно было быть сложной задачей.

Однако более 60% правильных ответов из 71 кандидата набрали лишь 13 человек или 18%. Это почти в два раза хуже, чем результаты студентов.

Данные по остальным 58 кандидатам следующие:

- 19 (27%) кандидата набрали от 51 до 60% правильных ответов;

- 16 (23%) кандидатов набрали от 41 до 50% правильных ответов;

- 15 (21%) кандидатов набрали от 31 до 40% правильных ответов;

- 8 (11%) кандидата набрали от 22 до 3% правильных ответов.

2) Универсальный психологический опрос. Он разработан при поддержке Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Службы экономических расследований Министерства финансов, ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, КазГЮУ и на основе трудов общепризнанных в мире авторитетных учёных-психологов.

Опрос выявляет такие параметры личности, как: агрессивность; жестокость; замкнутость; чувствительность; тревожность; неустойчивость; общительность; спонтанность; достоверность. Также определяется риск коррупционного давления.

Оценка ответов и итоги выводились автоматически IT-программой. На опрос также отводилось 60 минут.

Из 71 кандидата этот опрос успешно прошли 41 (58%). По остальным 30 (42%) IT-программа показала – "тест не пройден". У непрошедших тест выявлен "риск коррупционного давления".

Программы по ситуационным задачам и универсальному психологическому опросу не были оборудованы какими-либо таймерами. Было лишь рекомендуемое время - один час (всего три часа). Те, у кого были сбои с компьютером, прошли их повторно и без технических срывов.

3) Эссе. Тема была одна для всех - описать свой жизненный опыт и раскрыть 3 свои ошибки и 3 достижения. Эта тема была выбрана не случайно. Ведь никто лучше, чем сам человек, не знает свой жизненный опыт. Тема была доведена до кандидатов заранее (за 9 дней). То есть каждый мог даже выучить текст своего эссе наизусть.

На эссе было дано 60 минут. Эссе рассматривались по пятибалльной шкале и по пяти критериям:

- творческое мышление;

- ясность и чёткость изложения;

- логическая структура;

- грамматические ошибки;

- раскрытие темы.

Никто не получил 5 баллов. Самый высокий балл - 4,4. Самый низкий - 0,4. У 4-ых были изъяты шпаргалки.

По итогам рассмотрения эссе баллы были следующими:

- от 4 до 4,4 балла набрали 3 (4%) кандидата;

- от 3 до 3,9 балла набрали 33 (46%) кандидата;

- от 2 до 2,9 балла набрали 26 (37%) кандидатов;

- от 0,4 до 1,9 балла набрали 9 (13%) кандидатов.

Все эссе были закодированы. Ни один кандидат не знал, кто и когда будет оценивать его эссе. Ни один оценщик не знал, чье эссе он изучает. Анализ эссе проводили 5 человек. В их числе судья Верховного суда и руководящие работники Департамента. То есть была обеспечена максимальная объективность анализа эссе.

Таким образом, если придерживаться следующих проходных порогов:

- по ситуационным тестам - более 60% верных ответов (как оценили студентов);

- по универсальному психологическому опросу – пройден/не пройден;

- по эссе от 3,6 баллов до 5 (пункт 35 Регламента ВСС);

то из 71 кандидата успешно прошли бы:

- ситуационные задачи 18% (13);

- универсальный психологический опрос 58% (41);

- эссе 17% (12).

Если применить правило пункта 35 Регламента ВСС (действовавшего на тот момент) о необходимом минимуме баллов для прохождения каждого этапа, то всего 3 кандидата успешно справились со всеми заданиями.

Кто эти кандидаты?

Ахметова Айгуль Калидуловна - 14 лет адвокатского стажа (2004-2018гг). До этого с 1995 года по 2004 годы работала в судебной системе, в т.ч. 7 лет секретарём судебного заседания.

Сивицкая Татьяна Анатольевна - более 15 лет непрерывного стажа секретаря судебного заседания.

Следует отметить, что функционал секретаря судебного заседания в те годы был совершенно иной, чем сейчас. Сегодня весь ход судебных заседаний фиксируется на аудио и видео. Тогда такого не было. Секретари вручную вели стенограмму всех судебных заседаний, сутками готовили проекты протоколов и всех судебных актов. Поэтому грамотный секретарь судебного заседания с многолетним стажем в те годы практически был готов к работе судьей.

Майшинов Еркин Канатович - более 15 лет работы в органах прокуратуры, из них последних 5 лет в сфере надзора за законностью судебных актов и представительства интересов государства по уголовным делам. То есть он не понаслышке знаком с работой судов и по долгу службы от имени государства участвовал на судебных заседаниях.

На собеседовании у председателя Верховного суда после прохождения HR-инструментов все трое продемонстрировали практические знания текущих проблем судебной системы, свое критическое и аналитическое мышление, а также креативные способности. Каждый из них сегодня является судьей и высоко характеризуется в своих коллективах.

Что касается легитимности отмены ранее принятой рекомендации ВСС, то в ВС пояснили, что в целях обеспечения конституционных полномочий Президента по формированию судов рекомендует главе государства кандидатов для назначения их судьями на вакантные судейские должности.

- Как вы понимаете, это большая ответственность ВСС и каждого его члена перед Президентом, обществом и судейским корпусом. В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 6 Закона о ВСС член ВСС обязан быть беспристрастным и объективным при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию ВСС. Согласно пункту 2 статьи 18 Закона о ВСС основными критериями отбора кандидатов на вакантные должности судей районного суда являются высокий уровень знаний, безупречная репутация и морально-нравственные качества. Законодательством не установлена методология и инструменты анализа, которыми должны руководствоваться члены ВСС при оценке этих параметров каждого кандидата. Соответственно, члены ВСС, исходя из собственных знаний, навыков и опыта, используют свои инструменты анализа при изучении материалов и сведений по каждому кандидату, - отметили в ВС

Запретов либо ограничений для членов ВСС применять какие-либо инструменты анализа в ходе встреч с кандидатами законодательством не установлены. Результаты анализа были использованы лишь самим председателем Верховного суда для того, чтобы он принял объективное решение при голосовании на заседании ВСС по каждому кандидату, впервые претендовавшему на судейскую должность.

- Исходя из защиты интересов кандидатов, материалы проведённого анализа не прикладываются к данному письму, но могут быть предоставлены для Вашего ознакомления в очном порядке.Встреча Председателя Верховного Суда с данными кандидатами была организована исходя из их большого числа из разных регионов, а также сжатых сроков до заседания ВСС. Эти обстоятельства продиктовали необходимость использования инструментов анализа, успешно зарекомендовавших себя ранее, - говорится в ответе.

6 марта 2018 года состоялось заседание ВСС, на котором председатель ВС выразил особое мнение о наличии сомнений в профессиональных качествах кандидатов, впервые претендовавших на судейские должности.

- Однако, как уже было сказано выше, большинством голосов ВСС рекомендовал назначить их судьями. Вместе с тем, ВСС в последующем коллегиально отменил это свое решение. Следует отметить, что процедура отмены или пересмотра по инициативе самого ВСС ранее принятых им решений не урегулирована, - поясняется в ответе.

В то же время, согласно постановлению Конституционного Совета от 31 мая 2000 года №3/2 "отсутствие в приведенных нормах Конституции прямого указания о праве соответствующих органов и должностных лиц самим отменять изданные ими акты, не свидетельствует о неправомочности этих органов и должностных лиц на такую отмену.

При этом Конституционный Совет исходит из того, что право … органов государства, а также должностных лиц…, отменять, в случае необходимости, принятые ими акты вытекает из их же закреплённых в Конституции и законах полномочий по изданию соответствующих актов и является одной из форм реализации этих полномочий".

Кроме того, Конституционный Совет указывает, что "отрицание за государственными органами и их должностными лицами, … права на отмену изданных ими же актов представляло бы собой необоснованное ограничение компетенции и полномочий указанных субъектов, лишало бы их возможности самим учесть изменившиеся обстоятельства, исправить допущенные ошибки и т.д…".

- Таким образом, полагаем, что решение ВСС об отмене ранее данной им рекомендации назначить кандидатов в судьи не противоречит какому-либо конкретному законодательному и/или подзаконному акту и принято в рамках действующего правового поля, - заключили в Верховном суде.

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