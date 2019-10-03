Гараж с машиной, хозпостройки, дом - пожар произошел в Алматы
Предварительная площадь возгорания 200 кв.м.
Фото : пресс-служба ДЧС Алматы3 октября 2019, 15:46
В Алматы произошел пожар, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, в Алмалинском районе города по ул. Ислама Каримова открытым пламенем горит гараж, огонь перекинулся на хозпостройки и дом.
- Горение автомашины, гаража с переходом на хозпостройку и кровлю частного жилого дома, на общей площади 150 кв.м. Пожар локализован в 15.36, ликвидирован в 15.54. Жертв пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.
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