Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Гараж с машиной, хозпостройки, дом - пожар произошел в Алматы

Предварительная площадь возгорания 200 кв.м.

Фото : пресс-служба ДЧС Алматы3 октября 2019, 15:46

В Алматы произошел пожар, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, в Алмалинском районе города по ул. Ислама Каримова открытым пламенем горит гараж, огонь перекинулся на хозпостройки и дом.

- Горение автомашины, гаража с переходом на хозпостройку и кровлю частного жилого дома, на общей площади 150 кв.м. Пожар локализован в 15.36, ликвидирован в 15.54. Жертв пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты