БРК усиливает сотрудничество с Green Action Task Force

Сроки перехода Казахстана к зеленой экономике намечены с 2013 до 2050 года.

О необходимости модернизации экономических моделей в пользу их экологичности эксперты говорят давно. "Зеленая" экономика нужна, чтобы сохранить природный капитал, экосистемы и биоразнообразие, обеспечив при этом рост доходов и занятости. Глобальное стремление к всестороннему и устойчивому росту, поддерживает и Казахстан, приняв национальные и регламентированные программы для создания устойчивого развития.

Казахстан стал первым государством в Центральной Азии, создавшим организационно-правовую основу для перехода к "зеленому росту" через принятие ряда законодательных документов. Так в 2013 году была создана концепция перехода к "зеленой экономике". Государство установило и эффективные отношения с многочисленными международными финансовыми учреждениями и стратегическими партнерами в развитии возобновляемой энергетики, чистых технологий и инфраструктуры. Сегодня, АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") - главный институт развития, стимулирующий привлечение иностранных и внутренних инвестиций в экономику страны, продолжает эту инициативу.

Советник председателя правления БРК Асылхан Айтжанов, принял участие в ежегодной конференции программы ОЭСР Green Action Take Force в Париже, главной миссией которой является содействие улучшению экологической политики в странах с переходной экономикой региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии путем поощрения интеграции природоохранных целей в процесс социально-экономических и политических реформ. Г-дин Айтжанов, в частности, рассказал о предпринимаемых БРК мерах по внедрению принципов устойчивого развития в деятельности Банка, презентовал "зеленые проекты" профинансированные БРК, вынес на обсуждение членов программы Green Action Task Force и представителей международных финансовых организаций вопросы о способах улучшения финансирования зеленой энергетики.

- Главная цель - это обмен опытом и знаниями, а также укрепление сотрудничества в области развития возобновляемых источников энергии. Создание условий, процессов и инфраструктуры в этой сфере. В БРК понимают важность концепции "зеленой экономики" для Казахстана, именно поэтому данное направление является для Банка приоритетным, - подчеркнул Асылхан Айтжанов.

Согласно стратегии развития, сроки перехода Казахстана к зеленой экономике намечены с 2013 по 2050 гг. Учитывая географическое расположение и климатические условия страны, малые ГЭС, солнечная и ветровая энергия являются наиболее перспективными возобновляемыми источниками энергии.

На сегодняшний день правительство проводит комплексную работу по поддержке зеленой энергетики, предоставляя различные инструменты государственной поддержки в виде заключения контрактов на 15 лет для покупки электроэнергии по аукционным ценам с сертификацией FSC для всех возобновляемых источников энергии, ежегодная индексация аукционных цен, начиная со второго года эксплуатации и др.

Банк развития Казахстан по состоянию на 30 сентября 2019 года профинансировал 5 проектов по развитию возобновляемых источников энергии (ветер, солнце и вода). К примеру, самые крупные из них: строительство ветроэлектростанции мощностью 100 МВт "Астана ЭКСПО-2017" (первый комплекс мощностью 50 МВт) стоимостью 117 млн. долларов США, из которых 79 млн. долларов США в виде займа предоставил БРК, а также строительство 100 МВт солнечной электростанции возле города Капшагай, Алматинской области стоимостью 68 млн. долларов США, доля участия БРК в проекте составила 28 млн долларов США.

БРК поддерживает государственную концепцию по развитию ВИЭ. На сегодня доля проектов ВИЭ в кредитном портфеле БРК для энергетического сектора (в кВтч) составляет 3%. Банк готов сотрудничать с GREEN Action Task Force для увеличения финансирования проектов по возобновляемой энергии. Созданы основные критерии по которым Банк готов предоставить финансирование. В частности, это соблюдение инвестиционных приоритетов в соответствии с государственным меморандумом, рентабельность и окупаемость проекта, соблюдение экологических требований, наличие квалифицированного менеджмента, а также платежеспособность.

Стоит отметить, что на конференции также обсуждались вопросы создания государственных фондов для охраны окружающей среды, был изучен международный опыт работы с существующими природоохранными и экологическими фондами. Представители ОЭСР отметили, что работа по развитию зеленых технологий подразумевает необходимость расширения базы заинтересованных сторон. Эта работа требует более активного участия деловых кругов, организаций гражданского общества и научных кругов, а также других заинтересованных групп. Особое внимание и ресурсы необходимо выделять на расширение институционального потенциала и совершенствования управления. Казахстан обладает огромным потенциалом ВИЭ, который может обеспечить устойчивый экономический рост и доступную электроэнергию самым отдаленным регионам страны.

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