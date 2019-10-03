Первый экочас. Более 200 тысяч деревьев посадили в Казахстане

В дальнейшем экочас будет ежеквартально проходить в школах.

Сегодня, 3 октября, в 12:00 часов во всех школах страны прошел первый республиканский экологический час, инициированный Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Практически все члены Правительства, акимы и общественные деятели в регионах задействованы в проведении данной акции, сообщает пресс-служба фонда развития общественно значимых инициатив.

Цель мероприятия- привлечение подрастающего поколения к бережному отношению к природным ресурсам.

Председатель Президиума ассоциации экологических организаций Казахстана, Назарбаева Алия Нурсултановна поддержала данную инициативу и провела эко-час в школе-гимназии №83 Нур-Султана. В своем выступлении Алия Назарбаева, призвала в дальнейшем все сообщества, общественных деятелей, представителей бизнеса, медийных личностей поддержать проведение экочаса.

В рамках проведения Республиканского экологического часа проводился урок, на котором через призму познавательных игр, просмотра и обсуждения анимационного видеоролика, были выработаны практические навыки и сознательное отношение по сохранению природных ресурсов.

Всего в этот день по стране школьники, а вместе с ними учителя, министры, акимы, общественные деятели высадили более 200 тысяч деревьев. Сегодняшний экочас приурочен к Всемирному Дню охраны мест обитания. В дальнейшем экочас будет ежеквартально проходить в школах по утвержденному плану с привлечением общественности к разговору с детьми и молодежью о необходимости раздельного сбора твердых бытовых отходов и бережного отношения к ресурсам: воде, энергии, окружающей среде.

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