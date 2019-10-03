Доллар снова превысил отметку в 390 тенге в обменниках
Средневзвешенный курс доллара составил 389,23 тенге (+0,32).
Фото : yandex.ru3 октября 2019, 16:10
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 389,23 тенге (+0,32).
Средневзвешенный курс евро составил 426,76 тенге (+1,26), объем торгов 600 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9820 тенге (+0,0292), объем торгов 4 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 388,5-390,5 тенге, евро - 426,5-428,5 тенге, рос.рубля - 5,98-6,03 тенге.
В торгах приняли участие 10 членов KASE.
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