Доллар снова превысил отметку в 390 тенге в обменниках

Средневзвешенный курс доллара составил 389,23 тенге (+0,32).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 389,23 тенге (+0,32).

Средневзвешенный курс евро составил 426,76 тенге (+1,26), объем торгов 600 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9820 тенге (+0,0292), объем торгов 4 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 388,5-390,5 тенге, евро - 426,5-428,5 тенге, рос.рубля - 5,98-6,03 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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