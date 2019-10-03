Обновила гардероб. Женщина украла из магазина кофту и куртку
Покрасоваться в краденом женщине не удалось, подозреваемая была задержана сотрудниками охраны торгового центра.
Фото : pxhere.com/3 октября 2019, 16:26
В Павлодарской области предприимчивая женщина решила обновить свой гардероб и украла из магазина кофту и куртку, сообщает Zakon.kz.
- В одном из торговых домов в 14-00 часа не работающая жительница областного центра, выбрав момент, когда за ней никто не наблюдает, совершила кражу женской кофты в одном из бутиков. Спрятав свою обновку в ячейку, в этом же торговом доме женщина через час уже в другом бутике совершает кражу женской куртки, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Павлодарской области.
Покрасоваться в краденом женщине не удалось, подозреваемая была задержана сотрудниками охраны торгового центра. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 187 УК РК (мелкое хищение).
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