Обновила гардероб. Женщина украла из магазина кофту и куртку

Покрасоваться в краденом женщине не удалось, подозреваемая была задержана сотрудниками охраны торгового центра.

В Павлодарской области предприимчивая женщина решила обновить свой гардероб и украла из магазина кофту и куртку, сообщает Zakon.kz.

- В одном из торговых домов в 14-00 часа не работающая жительница областного центра, выбрав момент, когда за ней никто не наблюдает, совершила кражу женской кофты в одном из бутиков. Спрятав свою обновку в ячейку, в этом же торговом доме женщина через час уже в другом бутике совершает кражу женской куртки, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Павлодарской области.

Покрасоваться в краденом женщине не удалось, подозреваемая была задержана сотрудниками охраны торгового центра. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 187 УК РК (мелкое хищение).







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