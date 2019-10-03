Многодетная уроженка Казахстана заморила голодом младенца в Германии

Двухмесячный мальчик весил всего 2 823 грамма.

Уроженка Казахстана довела своего сына до крайней степени истощения. Двухмесячный мальчик весил всего 2 823 грамма - меньше, чем при рождении, передает Sputnik.

В ноябре 2017 года произошел этот трагический случай. Следствие длилось два года, матери малыша инкриминируют убийство по неосторожности. Женщина предстала перед судом.

- Женщина является уроженкой Казахстана. Помимо умершего сына, у нее есть еще шесть детей в возрасте от четырех до одиннадцати лет. Судмедэксперты установили, что у мальчика было воспаление толстой кишки, он страдал диареей. Однако причиной смерти специалисты назвали недостаточность кровообращения, - говорится в Abendblatt.de.

Судмедэксперт заявил в суде, что у ребенка сильно выпирали ребра, а кожа обвисла. Однако состояние ребенка не вызывало опасение у его родителей, и они ни разу не обращались к педиатру.

Отец ребенка - гражданин Марокко проживает с его матерью и шестью детьми в трехкомнатной квартире. Семья состояла на учете у местных властей, которые оказывали им поддержку и выплачивали пособия. Однако о том, что в семье родился седьмой ребенок, соцслужбы не знали.

Прокурор суда Гамбурга настаивает на переквалификации статьи на "Непредумышленное убийство". Если вина женщины будет доказана, до ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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