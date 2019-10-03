Не уходить от ответственности – глава Минздрава об отработке выпускников медвузов

Семь лет назад был принят закон, который обязывает всех обладателей грантов и сельских квот отработать три года.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов высказался о ситуации с выпускниками медицинских вузов этого года, обучавшихся на гранте, которых теперь обязывают отрабатывать в определенных государством больницах, передает Zakon.kz.

Семь лет назад был принят закон, который обязывает всех обладателей грантов и сельских квот отработать три года. Исключение составляют те случаи, когда выпускники поступают на государственный грант по востребованным для государства специальностям, при этом обязанность отработки сохраняется, но откладывается.

В то же время в социальной сети был опубликован видеоролик, где, предположительно, студенты медицинских высших учебных заведений утверждают, что вуз намерен отчислить их из резидентуры по устному приказу министра здравоохранения, но Биртанов объяснил, что несмотря на доведение информации, в ряде частых медицинских учебных заведений пошли на нарушение, приняли молодых интернов и теперь ребята должны компенсировать затраты государства или должны отчислиться, начав работу по распределению.

- Я не вижу здесь какой-то очень серьезной проблемы, с точки зрения того, что это какая-то трагедия, сбой. Да, действительно есть определенные несоответствия, в том числе со стороны нашего ведомства, я приношу извинения, если по причине какой-либо недостаточной информированности эти решения принимаются, но опять же я бы призвал руководителей медицинских организаций, учебных заведений не уходить от ответственности. Выходить и прямо выступать, а не вперёд выпускать своих врачей. Если есть какие-то претензии к министерству здравоохранения, пожалуйста, я готов всегда их обсуждать. Поэтому считаю, что ответственность должна быть общая, - сказал министр.

Елжан Биртанов заявил, что государство, вводя такие принципы об отработке, прежде всего, думает о пациентах, об их правах, независимо а городе живут или на селе.

- Казахстанцы платят налоги, на эти налоги обучаются студенты, и граждане имеют право на то, чтобы в той сельской местности, где они живут, был как минимум врач общей практики, гинеколог, хирург и так далее. Когда вы обучаетесь за собственный счет, это ваша личная карьера ваши инвестиции, но когда вы обучаетесь за счет государства это государственные инвестиции в систему здравоохранения, поэтому мы не позволим, чтобы эти средства разбазаривались, - заявил министр.

Также он добавил, что, по предварительной информации, 44 человека поступили в платную резидентуру, и министр лично готов с ними все обсудить индивидуально.

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