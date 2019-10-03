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Автоледи в Семее наехала на полицейского, а потом еще и покусала его

По данному инциденту проводится досудебное расследование.

Фото : infoport.live3 октября 2019, 16:39

51-летняя жительница Семея припарковалась в неположенном месте, поскандалила с полицейским, сбила его автомобилем, а потом укусила за руку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

Факт применения насилия в отношении представителя власти зафиксирован в Ауэзовском отделе полиции УП Семея.

- 1 октября 2019 года около 13:40 во время патрулирования улицы Карменова, сотрудником БПП ОМПС УП г. Семей была замечена автомашина, припаркованная под запрещающим знаком. В ходе разбирательства 51-летняя водитель данного транспорта, пытаясь уехать с места происшествия, совершила наезд на сотрудника, после чего при попытке заглушить автомашину, укусила его за правую руку, – указано в сообщении пресс-службы областного ДП.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному инциденту проводится досудебное расследование в соответствии со ст.380 ч.1 УК РК.


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