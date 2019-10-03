Опыт пилотного внедрения системы ОСМС обсудили в Караганде

- Наша задача - снизить количество болезней - главный внештатный кардиолог Управления здравоохранения области.

В Караганду съехались медики со всего Казахстана. Вице-министр здравоохранения РК Ляззат Актаева, Председатель Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов и его заместитель Марат Шоранов, а также руководители управлений здравоохранения и директора филиалов ФСМС ознакомились, как внедрение ОСМС в пилотном режиме повлияло на ситуацию в области.

Рабочие группы посетили 6 медицинских организаций Караганды. В областном кардиохирургическом центре им показали, как работает ситуационный центр, который с 2016 года проводит мониторинг болезней системы кровообращения. Благодаря ему медики видят, как в регионе проводятся профилактика и лечение.

- Наша цель – не найти как можно больше болезней, а видеть, почему они возникают и снизить их количество. Для этого мы составляем рейтинги медицинских организаций и выявляем те, где есть недоработки, – пояснила главный внештатный кардиолог Управления здравоохранения Карагандинской области Назира Базарова

Вместе с тем, карагандинские врачи поделились опытом внедрения ОСМС. Особое внимание было уделено идентификации статуса застрахованности пациентов на уровне поликлиники и стационара, администрированию пакетов ГОБМП и ОСМС. В рамках реализации проекта из средств республиканского бюджета было выделено дополнительно 2,3 млрд тенге. В результате были расширены объемы оказания консультативно-диагностических услуг, реабилитации и профилактических осмотров. Это получило позитивный отклик как среди населения, так и среди медиков.

Главный врач Областного центра травматологии и ортопедии им. профессора Х.Ж.Макажанова Еркин-Дауир Курмангалиев, отметил, что дополнительные средства значительно повысили доступность ранее недоступных дорогостоящих услуг, таких как КТ/МРТ, а также снизили очереди на медицинскую реабилитацию. Прохождение пациентами своевременной реабилитации повышает качество жизни прооперированных пациентов и снижает повторную госпитализацию от возможных осложнений.

- Наша задача, чтобы все процессы идентификации статуса пациентов и разделения объемов в пакетах ГОБМП И ОСМС происходили автоматически в информационных системах, без дополнительной нагрузки на врачей, чтобы они непосредственно занимались пациентами, – сказал он.

Директор карагандинского филиала Фонда медстрахования Фазыл Копобаев добавил, что на основе этих данных Фонд проверяет качество оказанных услуг и может применить штрафные меры при необходимости.

Еще одним из пунктов маршрута рабочих групп стал нейрореабилитационный центр "Луч", который работает с 2017 года. У центра 120 коек, в том числе в филиалах в Темиртау и Жезказгане, еще один открывается в Караганде. В рамках пилотного внедрения ОСМС "Луч" дополнительно получил около 140 млн тенге, что позволило сократить на целый месяц очередь на реабилитацию для больных после инсультов, инфарктов, травм. Раньше ожидать восстановительное лечение пациентам приходилось 3 месяца.

Рабочие группы побывали так же в поликлиниках города, где узнали, с какими проблемами сталкиваются медучреждения при тестировании информационных систем и как они решаются.

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