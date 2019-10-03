Два ДТП с двумя опрокинувшимися машинами произошло в Алматы

В обоих авария обошлось без серьезных травм.

В Алматы произошло два ДТП, в результате которых опрокинулись две машины, передает Zakon.kz.

Первая авария случилась на пересечении улиц Гагарина - Курмангазы.

По предварительной информации, Mercedes ML двигался по ул. Гагарина в южном направлении, по второстепенной ул. Курмангазы двигался Mitsubishi ASX. Как рассказал водитель последнего, подъезжая к перекрестку он увидел, что одна машина на главной дороге притормозила, пропуская его. И водитель прибавил скорости, чтобы быстрее проехать перекресток. Но двигавшийся в другом ряду водитель Mercedes не собирался пропускать. В итоге произошло столкновение - Mitsubishi врезался в заднее колесо Mercedes, отчего тот опрокинулся на бок. Машину протащило несколько метров, пока она не врезалась в припаркованную Toyota Camry.

В результате незначительные травмы получил водитель Mercedes, его осмотрели на месте.

Второе ДТП произошло на пересечении улиц Тимирязева и Джандосова.

Mitsubishi Delica двигалась по ул. Джандосова в западном направлении. Водитель BMW 3 ехала в восточном направлении и совершала левый разворот, не пропустив Delica. В итоге BMW стукнул минивен в заднее колесо, отчего тот опрокинулся на бок,, проехав так вперед несколько метров. Прибывшие медики осмотрели водителя и пассажира Delica, госпитализация им не понадобилась.

В том же районе произошло еще одно ДТП. По Джандосова BMW и Toyota Camry не поделили дорогу. Все это привело к серьезной пробке в обоих направлениях.

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