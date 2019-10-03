Нетрезвый мужчина избил врачей скорой помощи в ВКО

Проводится досудебное расследование по факту хулиганства.

В Семее нетрезвый мужчина оскорбил и избил медсестру скорой помощи и ее коллегу, прибывших оказать помощь его беременной супруге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

- На оперативный канал 102 обратилась 26-летняя медицинская сестра бригады скорой медицинской помощи, которая сообщила, что 01 октября 2019 года в 04:30 утра, во время вызова, хозяин дома, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, препятствуя осмотру беременной супруги, выражаясь нецензурной бранью, нанес телесные повреждения ей и ее коллеге. По приезду полиции установлен 37-летний безработный мужчина, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве дополнили, что мужчиной даны признательные показания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование по ст.293 ч.1 УК РК (Хулиганство).

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