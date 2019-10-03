Лживый таксист обещал клиентам работу в ведущих нефтегазовых компаниях

За "трудоустройство" таксист получал 100 тысяч тенге.

Находчивый таксист в Актобе получил четыре года лишения свободы, передает Zakon.kz.

- Жители областного центра продолжают доверять "первым встречным". Прокуратурой района Алматы в Актобе суду предан житель областного центра, подрабатывавший частным извозом, который за время перевозки успевал внушать своим пассажирам наличие возможности трудоустроить их в АО "Каражанбас Мунай" и АО "МангистауМунайГаз". Тем самым, он обманным путем получал вознаграждение в сумме 100 тысяч тенге, - сообщил прокурор района Алматы в Актобе Жасулан Даулембаев в Facebook.

Даулембаев отметил, что в правоохранительные органы обратились шесть потерпевших от таксиста, который при наличии "больших связей" и возможностей по трудоустройству в крупные компании сам подрабатывал частным извозом.

Суд назначил предприимчивому таксисту 4 года лишения свободы, поскольку он уже был судим за мошенничество.

- Анализ криминогенной ситуации на территории Актобе свидетельствует о росте мошенничества при снижении общего количества правонарушений, - заключил прокурор.

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