В Алматинской области в рамках акции "Экочас" высадили более 30 тысяч деревьев

В 760 школьных дворах региона было высажено 17 250 деревьев.

Сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов вместе с коллективом талдыкорганской школы №9, учащимися, родителями и аксакалами принял участие в республиканской акции "Экочас". Всего в рамках данной акции по всей области было высажено более 30 тысяч молодых деревьев разных пород, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Обращаясь к участникам акции, Амандык Баталов призвал любить свою Родину, беречь и защищать ее природу, внося посильный вклад в озеленение и благоустройство родного края.

- Наша Алматинская область не зря называется краем Жетысу. Это место, где, как говорят в народе: "Воткнешь палку, вырастет дерево". Любовь к Родине, к родному краю начинается с заботы и любви к природе. Поэтому акция "Экочас" весьма полезна. Отрадно, что сегодня каждый из нас может внести свой вклад в процветание нашего города-сада, нашего Талдыкоргана, - сказал Баталов, приступив вместе со всеми к посадке саженцев.

От имени учащихся выступили ученики школы №9 Ерсайын Сакимжан и Балгын Дуйсенкулова, которые, отметив важность экологической акции, призвали каждого всегда беречь и хранить родную природу.

Совместными силами во дворе школы было высажено 100 молодых березок.

Всего в 760 школьных дворах региона было высажено 17 250 деревьев. Кроме того, благодаря поддержке меценатов еще около 15 тысяч саженцев украсили дворы детских дошкольных и профессионально-технических учреждений. В целом в Алматинской области в рамках республиканской акции "Экочас" было высажено более 30 тысяч деревьев.

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