Экс-руководитель отдела акимата Тараза осужден за махинации с земельными участками

Также прокуроры Жамбылской области, проанализировав деятельность местных исполнительных органов, выявили многочисленные нарушения земельного законодательства.

За злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, связанный с земельными участками, к 4 годам 6 месяцам ограничения свободы осужден бывший руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Тараза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

Также в сообщении надзорного ведомства отмечено, что результаты анализа деятельности местных исполнительных органов области показали недостаточную эффектность работы уполномоченных органов по обеспечению рационального и эффективного использования земель.

- Так, органами прокуратуры выявлено свыше 1,6 тыс. неиспользуемых земельных участков площадью более 304 тыс. га (в том числе 179 земельных участков в коммерческих целях площадью около 125 га), кадастровая стоимость которых составила 3,4 млрд. тенге. Из них, после вмешательства органов прокуратуры в государственный земельный фонд возвращено 414 участков площадью более 34,8 га, начато освоение 872 участков, общей площадью более 205 тыс. га. Всего выявлено 32 нарушения законности, внесено 24 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 24 должностных лица, к административной – 34, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

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