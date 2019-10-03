СМИ: Ходченкова тайно встречается со Слепаковым

Ему некого бояться и не от кого прятаться. Света тоже свободна - источник.

СМИ сообщают, что актриса Светлана Ходченкова тайно встречается с продюсером и шоуменом Семеном Слепаковым, сообщает Glamour.ru

По сообщению Telegram-канала Dark Cosmo, у 36-летней Ходченковой роман с 40-летним Слепаковым. Если верить слухам, звезды встречаются уже несколько месяцев и на днях решили перестать скрывать свои чувства: пару застали за поцелуями в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

- Да, они в Эрмитаже вовсю целовались и обнимались. Семен же развелся весной. Ему некого бояться и не от кого прятаться. Света тоже свободна, — рассказал источник из окружения пары "Комсомольской правде".

Ранее, в сентябре, Светлана и Семен также дали повод для слухов о своем романе. Пара вместе появилась на церемонии вручения премии "Человек года GQ". Хотя Слепаков и Ходченкова приехали на мероприятие по отдельности, к фотографам они вышли уже вместе. Они также вдвоем поднялись на сцену, чтобы вручить приз ресторатору года.

Если верить слухам, Ходченкова и Слепаков начали встречаться в прошлом году. Их роман завязался на съемках сериала "Домашний арест", в котором Светлана исполнила одну из главных ролей, а Семен выступил сценаристом и продюсером.

О том, что Слепаков после шести лет брака развелся с женой Кариной, рассказала Ксения Собчак в эфире программы "Привет, Андрей".

- Кстати, вот вам сенсация. Надо обязательно пригласить Семена Слепакова, потому что он недавно развелся, — сказала телеведущая. Позднее Собчак опровергла свое заявление, а Слепаков появился вместе с супругой на съемках Comedy Club.

Что касается личной жизни Ходченковой, то с 2005 по 2010 год она была замужем за актером Владимиром Яглычем. В 2011 году актриса начала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году он сделал возлюбленной предложение, которое Светлана приняла, однако в следующем году пара рассталась.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!