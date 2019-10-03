Человека вытаскивали из-под завалов, другого спускали с крыши – сейсмотренировка в Алматы

В Алматы ежегодно происходит 300-400 мелких землетрясений, которые почти не ощущаются. Однако быть готовым к крупному толчку нужно не только спасателям, но и жителям города.

В Алматы на базе школы №180 прошла сейсмотренировка. Все службы гражданской защиты города продемонстрировали свои навыки во время имитации завала, передает Zakon.kz.

Учениками этой школы показали обучающую компьютерную видеоигру для детей по действиям при землетрясении. А саму сейсмотренировку наблюдал первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов.

В Алматы ежегодно происходит 300-400 мелких землетрясений, которые почти не ощущаются. Однако быть готовым к крупному толчку нужно не только спасателям, но и жителям города.

- В этой школе сначала пройдет эвакуация детей. Каждый учитель должен вывести свой класс и пересчитать, все ли на месте. После того, как школьники освободят здание, в случае ЧП здесь развернут пункт приема пострадавшего населения, оставшихся без крова. Таких пунктов в городе 220. Работники школ знают, что в случае землетрясений необходимо делать и как принимать пострадавших. Это если случай происходит локально. Если же касается всего города, то население эвакуируют вне Алматы, и помощь будет оказываться из другого города. В эвакуационных работах участвуют все службы гражданской защиты Алматы, территориальные подразделения Комитета по ЧС – республиканский оперативно-спасательный отряд и служба пожаротушения, - сказал офицер управления гражданской обороны ДЧС Алматы, старший лейтенант Куаныш Оспанов.

3 октября в 12.55 раздался звук сирены и прошли сейсмоучения. Была создана имитация завала, который образовался в ходе землетрясения.

Специально обученные собаки-ищейки помогают найти людей в обломках.

После того, как живой человек был обнаружен, ему на помощь приходят спасатели. Они пытаются вытащить его из-под блоков.

Далее пострадавшего на носилках отвозят к врачам, чтобы они оказали первую помощь.

Первую помощь также оказывают сотрудники красного полумесяца.

По плану тренировки, эти завалы еще и загорелись, поэтому пожарным необходимо быстро потушить возгорание, так как там могут находиться еще люди.

Если обвал произошел в здании с опасными или вредными веществами, то служба радиационной и химической защиты проводит санитарно-гигиеническую работу в месте ЧП. Такое может произойти на химическиопасных объектах или при угрозе заражения населения особо опасными инфекционными заболеваниями.

Параллельно с этим проходит операция по спасению человека на крыше здания.

Помимо действий по устранению последствий толчков, в Алматы ведется работа по предупреждению катастроф.

Институт сейсмологии приобрел швейцарское оборудование, которое может предопределить землетрясение за 40 секунд. Этих 40 секунд, как говорят специалисты, достаточно, чтобы отключить электричество, остановить подачу газа и воды, открыть двери лифта, чтобы выпустить людей.

В 2018 установили три таких аппарата, в этом году также три, и в 2020 планируют установить еще три. Это оборудование работает вместе с приложением Darmen. Зафиксировав толчок, оно отправляет автоматически рассылку на приложение, и жители могут заранее знать о приближающемся толчке.

Кроме того, 17 сентября аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обсудил вопросы установки в Алматы системы раннего оповещения о землетрясениях с генеральным директором Challenge Co., Ltd Kазуо Сасаки. Казуо Сасаки предоставит городу пять датчиков EQ Guard, которые способны заранее предупредить о землетрясении.

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