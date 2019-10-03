Нам ученым приятно осознавать, что наши предложения услышаны - профессор о послании Токаева

Послание четко обозначило задачи и цели, конкретные действия Правительству, Парламенту, всем органам власти, общественным объединениям, предпринимательским структурам.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель Казахстана Есберген Алауханов поддерживает идеи Касым-Жомарта Токаева. В своих рассуждениях, приведенных ниже, профессор объясняет подробно, какие идеи и почему вызывали у него положительный отклик, передает Zakon.kz.

Большой интерес у казахстанцев вызвало первое Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу страны. Оно обращено лично к каждому казахстанцу, затрагивает все сферы нашей жизни, перспективы укрепления государства. Нам предстоит усилить социальную защиту населения, обеспечить прорывной подъем экономики, одним из приоритетов которого будет поддержка отечественного бизнеса и развитие гражданского общества.

Послание четко обозначило задачи и цели, конкретные действия Правительству, Парламенту, всем органам власти, общественным объединениям, предпринимательским структурам.

Президент полагает, политическая трансформация в нашей стране должна опираться на Пять институциональных реформ и План Нации, разработанных Елбасы. Очень важно также возобновить работу созданной им Национальной комиссии по модернизации.

Фундаментальным принципом трансформации "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство" он выдвигает модернизацию общественно-политической жизни страны, без которой невозможно добиться экономического процветания, стабильности государства.

Реализация новой концепции Послания – "Слышащее государство", как основа постоянного диалога власти и общества, приобщит казахстанцев к обсуждению наиболее актуальных общегосударственных задач и повысит уровень их решения. И мы все поддерживаем создание представительного по своему составу Национального Совета общественного доверия, который будет работать по ротационному принципу.

Большой отклик у меня вызвала высказанная Президентом идея о том, что проблемы, волнующие наше общество, должны обсуждаться и находить свое решение именно в Парламенте и в рамках гражданского диалога, но не на улицах, а отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти должны быть взаимоуважительными, деловыми, без искусственной конфронтации. Все это усилит, по моему мнению, эффективность обратной связи с населением. Этому же поможет и созданный в Администрации Президента отдел, который будет следить за качеством рассмотрения госорганами обращений граждан, принимать по ним оперативные меры.

Для людей всегда актуальны вопросы обеспечения прав и безопасности. Хорошо понимая запросы общества, Президент особое внимание уделил в Послании этой теме. Ключевым фактором усиления защиты прав граждан и их безопасности он назвал глубокие реформы судебной и правоохранительной систем. В числе мер по улучшению качества судебных решений он назвал единообразие судебной практики, внедрение административной юстиции для обжалования гражданами решений и действий органов власти в публично-правовых спорах. Важным шагом считаю право суда при разрешении споров инициировать сбор дополнительных доказательств, ответственность за их сбор ляжет на государственный орган, а не на гражданина или бизнес. Актуальна также трактовка всех противоречий и неясностей законодательства в пользу граждан.

Глубоко поддерживаю поручение Президента Правительству по совершенствованию природоохранного законодательства, по вопросам системной борьбы с коррупцией.

В связи с этим хочется подчеркнуть настойчивое требование Президента об обязательном проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов центральных и местных органов с участием экспертов и общественности.

Одной из самых актуальных задач остается полноценная реформа правоохранительной системы. Основу Президент видит в ее преобразовании из силового инструмента государства в орган по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. В повестке дня и реорганизация до конца 2020 года работы Комитета административной полиции.

По-новому предстоит организовать и защиту граждан от природных явлений и техногенных аварий. В этой сфере, подчеркнул Президент, должны работать профессиональные кадры.

На основе новой концепции Президент определяет задачи формирования боеспособной армии. "Нужно, наконец, упорядочить все военные расходы, укрепить финансовую и общую дисциплину в армии. В то же время следует повышать престиж военной службы, материальное оснащение вооруженных сил".

Сила Послания Президента еще и в том, что он определяет конкретные сроки анализа эффективности деятельности различных структур. И это понятно. Без полной, объективной картины их работы трудно выработать стратегию и тактику их дальнейшей деятельности. Не случайно Президент говорит: "Нам нужно понять, каков реальный вклад Фонда национального благосостояния в рост благосостояния народа за прошедшие 14 лет с момента создания Фонда.

Правительство вместе со Счетным комитетом в трехмесячный срок должны провести анализ государственных холдингов и нацкомпаний. Мы должны исключить ситуации, когда, например, "квазигосударственные компании зачастую конкурируют между собой на одном поле. В сфере жилищной политики, например, одновременно работают 7 государственных операторов, и это только на центральном уровне!".

Важнейшей целью Президент назвал полноценное развитие рыночных институтов и механизмов при стабилизирующей роли государства. Но при ее реализации нам "нельзя забывать и об "экономике простых вещей". Это приоритетное направление нашей работы". Так в числе крайне востребованных поручений Правительству – разработка законодательной основы освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с 2020 года. Это очень важное положение для предпринимателей. Освобождение от уплаты налогов в период становления бизнеса расширяет его финансовую самостоятельность в распоряжении собственными средствами, что явится большим стимулом для предпринимателей, так как повышается их ответственность за ведение бизнеса. Эту норму давно предлагали внедрить ученые – экономисты и юристы, как одну из важнейших основ развития бизнеса. И нам ученым приятно осознавать, что наши предложения услышаны.

С января 2020 года вступит в силу еще одно важное решение – трехлетний запрет на проверки субъектов микро- и малого бизнеса.

Известно, в обществе неоднозначно воспринимается освобождение микро- и малого бизнеса от проверок. Но посмотрите, как мотивирует это свое решение Президент. "Мы верим в добропорядочность и законопослушность нашего бизнеса, который должен нести ответственность перед потребителями и гражданами. В период действия моратория необходимо активизировать инструменты саморегулирования, общественного контроля.

В случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных норм и правил, особенно, в санитарно-эпидемиологической сфере, такие компании будут закрываться, их владельцы – привлекаться к ответственности.

Таким образом, мы снижаем нагрузку на бизнес".

Мое мнение, мы должны наконец решить многочисленные проблемы, связанные с действиями правоохранительных и контролирующих органов, и рейдерством в отношении МСБ. Большой энтузиазм вызывает позиция Президента по этому вопросу: "Любые попытки воспрепятствовать развитию бизнеса, особенно малого и среднего, должны рассматриваться как преступления против государства". И как дополнительные меры для Парламента и Правительства Президент требует предложить законодательное решение данной проблемы.

Мощной поддержкой бизнесу станет "перезагрузка" системы государственной финансовой поддержки МСБ, приоритеты отдаваться будут новым проектам. На эти цели Правительству поручается в рамках новой "Дорожной карты бизнеса" выделить дополнительно 250 млрд. тенге в следующие три года. В ряду мер поддержки бизнеса – активное внедрение новых форм с упором на социальные аспекты, создание семейных бизнесов, в первую очередь для многодетных и малообеспеченных семей. Новые горизонты для них, считаю, открываются с развитием туризма, в особенности эко- и этнотуризма, как важной сферы экономики.

Большая перспектива для национального бизнеса видится в его поддержке на международных рынках. Предстоит решительно повысить эффективность господдержки компаний, работающих на экспорт. Президент говорит, прежде всего, о среднем бизнесе, так как у нас отсутствуют действенные меры государственной поддержки именно этого сегмента предпринимателей. Прежде всего, подчеркивает Касым-Жомарт Токаев, в области сбыта продукции. И он поручает Правительству в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития разработать комплекс мер по поддержке высокопроизводительного среднего бизнеса, включая налоговое, финансовое, административное стимулирование.

Одной из приоритетных задач исполнительной ветви власти он назвал необходимость серьезно активизировать работу по привлечению прямых иностранных инвестиций, без которых резервы дальнейшего роста экономики будут ограничены.

Как видим, в рамках Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года для каждой отрасли и региона установлены соответствующие целевые показатели. Подчеркивается, их достижение – прямая ответственность руководителей госорганов, особенно, акимов регионов.

Но я считаю, слаженная и эффективная работа Парламента, Правительства, руководителей разного уровня зависит в немалой степени и от каждого из нас, казахстанца. Мы вместе должны трудиться ради процветания нашей республики. Наше благополучие – в наших руках. Все мы должны быть предельно ответственны за судьбу Казахстана.





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