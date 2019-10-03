Нетворкинг развивает сотрудничество между молодежными организациями Казахстана

Данный проект реализуется в Казахстане впервые в честь Года молодежи.

В стране завершился проект "Нетворкинг и обмен опытом молодежных организаций Казахстана". Он охватил все регионы, а количество участников превысило 1000 человек. Активистам, лидерам молодежных НПО из разных областей предоставилась возможность наладить контакты для сотрудничества, а также поприсутствовать на мастер-классах и семинарах. Они были посвящены развитию личности и молодежных организаций в стране.

Старт проекту был дан в Нур-Султане с участием председателей Совета Ассоциации "Болашак" Бахтияр Макен и правления НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" Батимой Мукиной, руководителей КГУ "Астана жастары" Чингизом Тлеулиным и молодежного крыла "Jas Otan" Даулетом Карибек. Далее мероприятия проводились в Уральске, Алматы, Шымкенте и завершились в Павлодаре. Отметим, в эти города были приглашены молодые люди из всех областей республики. На каждой локации количество участников достигало 200 человек. В неформальной обстановке участники смогли познакомиться, поделиться опытом друг с другом, обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества между областями.

О важности нетворкинга, который на сегодняшний день является инструментом взаимодействия молодежи рассказала исполнительный директор Ассоциации "Болашак" Лаура Демесинова.

- Наша главная цель – создать все условия для того, чтобы ребята познакомились, подружились. Надеемся, что данные встречи сплотят нашу молодежь и помогут в реализации межрегиональных проектов. Для нас важно, чтобы ребята делились опытом между собой, - подчеркнула она.

Как отметили сами представители молодежных организаций, формат нетворкинга удобен, ведь в современном мире коммуникация и связи очень важны. Кроме того, был организован форум, содействующий построению взаимоотношений между молодежью нашей страны и Соединенных Штатов Америки.

В свою очередь приглашенные спикеры поделились со слушателями полезными кейсами и лайфхаками в сфере развития неправительственных организаций, рассказали о том, как выстраивать связи с государством и бизнесом. Некоторые гости делились с присутствующими личным опытом становления, говорили о возможностях открытия своего дела и важности образования.

- Через нетворкинг мы знакомимся с новыми людьми. У человека может быть не так много финансовых возможностей, зато он умеет дружить с людьми, его могут ценить и уважать в различных кругах. Он легко заводит контакты. Он может просто позвонить, попросить и ему помогут. Поэтому это здорово, что молодые люди из разных областей между собой знакомятся. И я уверен, что сегодняшний нетворкинг даст много чего ребятам в плане будущих контактов. Завтра они будут профессионально расти и знать друг друга в этом большом мире, - сказал генеральный директор представительства МФПУ "Синергия" в Казахстане Бауржан Касымбергебаев.

Также историями успеха и полезными знаниями с молодежью поделились телеведущая Санди Султан, казахстанский спортсмен и общественный деятель Айдар Махметов, успешный предприниматель Олжас Сулейменов и многие другие.

Каждый участник ушел со встречи с сертификатом и с огромным багажом знаний. В дальнейшем планируется выпустить сборник лучших практик по взаимодействию НПО и молодежных ресурсных центров.

Данный проект реализуется в Казахстане впервые в честь Года молодежи. Он инициирован Ассоциацией "Болашак" в рамках государственного гранта НАО "Центра гражданских инициатив" при поддержке Министерства информации и общественного развития.

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