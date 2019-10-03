Дарига Назарбаева предложила вместе с медиа сообществом разработать программу поддержки СМИ

Председатели постоянных комитетов Сената высказали замечания и предложения по каждому законопроекту.

В Сенате Парламента РК прошла рабочая встреча членов Бюро Сената с министрами-социального блока Правительства РК, во время которой члены правительства рассказали о выносимых на рассмотрение палаты законопроектах, передает Zakon.kz.

Как сообщил заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев, в парламент поступило 9 законопроектов и 4 сопутствующих документа, касающихся социальной сферы. Они разработаны в рамках реализации поручений Елбасы Н.Назарбаева и Президента Казахстана К.Токаева.

Сапарбаев подчеркнул, что главная задача – повышение качества вносимых в парламент законопроектов. Критика депутатов относительно данного вопроса звучала в Сенате не раз. Правительство понимает эту проблему и готово ее решать.

С информацией о конкретных законопроектах, ожидаемых результатах от их принятия и разъяснительной работе с населением выступили министры информации и общественного развития Даурен Абаев, образования и науки Асхат Аймагамбетов, здравоохранения Елжан Биртанов, труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Председатели постоянных комитетов Сената высказали замечания и предложения по каждому законопроекту.

Глава Сената Дарига Назарбаева предложила совместно с медиа сообществом разработать отраслевую программу поддержки отечественных СМИ.

- Нужно кардинальным образом пересмотреть отношение к традиционным медиа. Это телевидение, радиостанции, газеты, интернет-СМИ. Это принципиально важный вопрос с точки зрения государственной политики и здесь нужна очень глубокая проработка вопроса, - сказала глава Сената.

Дарига Назарбаева также предложила заслушать информацию ответственных министерств по итогам "Года молодежи" и планы по проведению в 2020 г. "Года волонтера".

Подводя итоги встречи с министрами, члены Бюро отметили продуктивный формат такого взаимодействия, позволяющий заранее, до поступления в Сенат обсуждать концепции важных законопроектов.

Вице-премьер Б. Сапарбаев поблагодарил сенаторов за совместную работу и подчеркнул готовность к открытому диалогу.

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