В Нур-Султане открыли инклюзивную площадку "Kunshyaq" для детей с особыми потребностями

Инклюзивная детская площадка призвана помочь детям в их физическом, умственном и социальном развитии.

В столице Казахстана появилась вторая инклюзивная детская площадка "Kunshyaq" для детей с особыми потребностями. Она находится недалеко от Атырауского пешеходного моста со стороны парка. Стоимость площадки – 16 млн тенге, и это без учета затрат городских властей, передает корреспондент Zakon.kz.

Инклюзивная детская площадка "Kunshyaq" призвана помочь детям в их физическом, умственном и социальном развитии. На территории столичного парка площадью 800 квадратных метров установлено 15 единиц различного оборудования, в том числе игровые комплексы с возможностью заезда кресел-колясок, безопасные качели для детей с особыми потребностями, адаптированные песочницы-столики, специальные тактильные панели.

Первая инклюзивная площадка появилась в столице Казахстана в 2018 году. Но сразу после этого членам "Ротари-клуб Астана" (инициаторы) стало понятно, что нельзя останавливаться на достигнутом. Спонсорами нового строительства стали: посольство США в Казахстане (выделили порядка 10 млн тенге), компания Total и акимат.

- Мы собираемся эту инициативу продолжать дальше совместно с акиматом города. Мы уже определяем места для открытия площадок на следующий год. Более того, к нам уже обратились жители Атырау с просьбой создать такую площадку там, и мы уже думаем на эту тему. Кроме того, мы планируем построить такую площадку в Шымкенте. То есть мы собираемся масштабировать эту идею на всю страну под брендом "Kunshyaq" - детская инклюзивная площадка для всех, - рассказал член "Ротари-клуб Астана" Марат Райымханов.

Отвечая на вопрос, "в чем роль акимата при строительстве площадок", Райымханов пояснил, что городские власти предоставляют общественникам территорию. То есть это земля, которую не надо брать в аренду или покупать. Кроме того, город помогает с покрытием (а оно должно быть мягким), и ставит сопутствующие элементы освещения и скамейки. Так что в итоге, это получается "очень тесным сотрудничеством".

Заместитель акима города Бахтияр Макен отметил, что акимат готов поддерживать любые социальные проекты, исходящие от общественных организаций, особенно если это касается помощи детям с ограниченными способностями.

- Я вообще категорически против слова "инвалид". Я считаю, что это люди с особыми возможностями. Именно инклюзия сегодня очень актуальна для нашей страны. Не по своей воле дети попадают в такие ситуации, получают различные заболевания и им нужна поддержка. Мало того, что государственная, им нужна и поддержка общества. Мы сегодня видим, что и посольство США в РК, "Ротари-клуб Астана", другие общественные организации, сами родители, которые входят в общественный совет, они много уделяют внимания этому вопросу, поэтому мы всегда готовы помощь, - сказал Бахтияр Макен.

Он обратил внимание, что город тоже работает в этом направлении и создает специальные классы в школах. Цель – 100-процентных охват нуждающихся детей.

- На данный момент мы порядка 70-80% школ уже охватили. Оборудовали классы специально для детей, которые имеют особенные потребности, нуждающиеся в особенном внимании. Мы в этом направлении будем двигаться и создавать им условия. Как и в образовательном плане, так и участвуя в строительстве таких развлекательно-спортивных площадок, - добавил он.

Кроме того, в следующем году силами акимата будет модернизирован ипподром в п. Косши. Там будут практиковать иппотерапию (лечение и реабилитация через взаимодействие с лошадью). По словам заместителя главы Нур-Султана, такая практика дополнит существующие методики лечения.

Посол США в Казахстане Уильям Мозер, выступая перед собравшимися отметил, что поддержка людей вне зависимости от их возможностей – один из главных приоритетов представительства.

- Мы гордимся тем, что поддерживаем подобные проекты в рамках наших ежегодных грантовых программ. Каждый из этих проектов оказывает длительное и положительное влияние на общество и является небольшим шагом вперед к равному и справедливому обществу, - сказал он.

Дипломат также напомнил, что в современном мире каждый должен заботится о том, чтобы никто не остался позади. И особенно, когда речь идет о развитии детей, которые являются будущим страны.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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