Объединение Германии изменило всю мировую историю. Токаев обратился к Меркель

Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества между странами на благо двух народов.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Ангелу Меркель с Днем объединения Германии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Глава государства направил поздравления Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю Дня объединения Германии. В телеграмме сказано, что разрушение Берлинской стены 30 лет назад не только объединило одно государство, но и открыло дорогу к воссоединению тысяч семей.

- Бесспорно, это событие изменило европейскую и всю мировую историю. За эти годы Германия стала примером для всего мира в политическом, экономическом и социальном развитии, – написал Президент Казахстана.

В телеграмме особо отмечается, что казахстанско-германские отношения построены на основе дружбы и взаимной поддержки.

Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества между странами на благо двух народов.

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