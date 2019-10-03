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10 тысяч деревьев посадили актюбинские школьники в ходе республиканской акции

В республиканской акции по посадке деревьев активное участие приняли 402 школы.

Фото : УВП Актобе3 октября 2019, 18:49

В четверг, 3 октября аким области Ондасын Уразалин принял участие в республиканской акции по посадке деревьев и экологическом часе, которые прошли в средней школе-лицее №63 имени М. Дулатова, сообщает Zakon.kz.

Глава региона осмотрел экологическую выставку, организованную учащимися станции юных натуралистов города Актобе. Молодые биологи презентовали гостям научные работы о животных, которых они взяли под свою опеку.

Затем аким области принял участие в экологическом уроке старшеклассников, прочитал для школьников небольшую лекцию, ответил на их вопросы, а также выслушал их мнения об окружающей среде.

- Одна из основных задач государства – рационально использовать имеющиеся ресурсы в интересах не только человека, но и природы. Отрадно, что подрастающее поколение осознает важность данной работы и делает все необходимое, чтобы сохранить и приумножить природные богатства, - отметил Ондасын Уразалин.

В ходе экологического часа глава региона совместно с учащимися посадил в школьном дворе фруктовые деревья. В целом, на территории школы №63 было высажено 50 саженцев плодовых деревьев.

В республиканской акции по посадке деревьев активное участие приняли 402 школы, посажено более 10 тысяч деревьев.

Стоит отметить, что экологический проект, инициированный Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, Министерством образования и науки РК, Фондом развития общественно-значимых инициатив, Ассоциацией экологических организаций проводится в Казахстане впервые.


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