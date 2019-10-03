В городе Нур-Султане осуждены организаторы незаконного игорного бизнеса

Всего установлено 8 точек, в которых функционировало 11 единиц игрового оборудования с заведомо проигрышными азартными играми.

Прокуратурой города путем координации уполномоченных органов проводится комплекс мер по профилактике и пресечению преступности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Незаконный игорный бизнес, получая широкое распространение, представляет реальную угрозу для общества: это и неуплаченные налоги, так и зависимость от игровых автоматов.

В этой связи, правоохранительными органами на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению нарушений требований законодательства.

Так, на территории столичного района "Байконыр" прокуратурой района пресечена деятельность незаконного игорного бизнеса.

Преступники размещали запрещенные к использованию игровые автоматы в многолюдных местах, извлекая материальную выгоду за счет проигранных азартными игроками денег.

Всего установлено 8 точек, в которых функционировало 11 единиц игрового оборудования с заведомо проигрышными азартными играми.

Прокуратурой района по фактам организации незаконного игорного бизнеса начаты досудебные расследования, по итогам которых два уголовных дела направлены в суд.

Приговорами суда № 2 района "Байконыр" от 29.07.2019 года гр.гр.Л. и Ц. признаны виновными по ч.2 п.2 ст. 307 УК, от 07.08.2019 г. гр.И. признан виновным по ч.1 ст.307 УК за организацию незаконного игорного бизнеса с назначением наказания в виде ограничения свободы и общественных работ.

Судебные акты вступили в законную силу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!