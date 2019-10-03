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Подразделения Капчагайского гарнизона подняты по сигналу тревоги

По результатам проверки отданы конкретные поручения по поддержанию боевой готовности на требуемом уровне.

Фото : Пресс-служба МО РК3 октября 2019, 19:48

Министром обороны РК подняты по тревоге воинские части Десантно-штурмовых войск и часть радиационной, химической и биологической защиты в Капчагайском гарнизоне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Основной целью являлась проверка способности подразделений выполнить задачи по предназначению.

После приведения в полную боевую готовность подразделения совершили марш в назначенные районы, где выполнили поставленные учебно-боевые задачи. Командирами принимались решения по различным вводным.

В ходе проверки особое внимание уделялось оценке уровня подготовки личного состава: действиям со штатным вооружением, выполнению практических стрельб, вождению и отработке нормативов по предметам боевой подготовки.

По результатам проверки отданы конкретные поручения по поддержанию боевой готовности на требуемом уровне.


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