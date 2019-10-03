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Союз МС-12 приземлился в Казахстане

Все три члена экипажа корабля успешно эвакуированы.

Фото : roscosmos.ru3 октября 2019, 20:02

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили в четверг журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), передает ТАСС.

- Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым, астронавтом NASA Ником Хейгом и представителем Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури совершил посадку, - сказал представитель ЦУП.

- Все три члена экипажа корабля "Союз МС-12" успешно эвакуированы, - сообщили в Центре.

На МКС продолжат работу российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).

Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 15 апреля 2020 года на корабле "Союз МС-16". В состав нового экипажа входят космонавты Роскосмоса Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также астронавт Японского космического агентства (JAXA) Акихико Хосидэ.


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