Во всех павлодарских школах прошел экологический час

В этом году на территории всех школ планируется посадить 15 тысяч деревьев.

Об этом аким Павлодарской области сказал во время экологического часа в детском центре экологии и туризма, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

В рамках общереспубликанской акции в более чем 300 школах Прииртышья прошел экологический час. Глава региона стал участником урока на станции юного туриста. Однако прежде вместе со школьниками он принял участие в посадке саженцев. В павлодарской экологической школе уже много лет выращивают самые различные растения, в том числе большие деревья. В этот раз посадили иву плакучую, иву матсудана и катальпу - всего десять видов растений.

- Таких видов растений по городу нет, редко где в частном дворе такое встретишь, - сказал завотделом детского центра экологии и туризма Ахметуали Капашев. - Мы специально проверяем приживаемость растений в нашей школе. Семена и саженцы нам привозят, иногда мы сами ищем ростки у друзей.

За одним из саженцев закрепили куратора - шестиклассника Маратхана Жаната. Аким Павлодарской области пообещал встретиться со школьником через пять лет. И непременно у посаженной ивы.

- В этом году на территории всех школ планируется посадить 15 тысяч деревьев, - отметил Булат Бакауов уже во время экочаса. - Но самое главное, чтобы за ними ухаживали. Ведь в вашей школе выращивают и гранат, и лимон, и кактусы. Все потому, что вы за ними ухаживаете. И если каждый из вас в раннем возрасте начнет высаживать и ухаживать за деревьями, наш регион будет зеленым и красивым.

Во время встречи с детьми он сказал, что городу нужна новая экологическая школа.

В знак внимания главе региона вручили корзину яблок, выращенных в школьном саду. Аким решил поделиться сладким сюрпризом с детьми. Булат Бакауов отметил, что для сегодняшнего помещения для детского центра экологии и туризма уже недостаточно и в будущем в Павлодаре появится новая экологическая школа.

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