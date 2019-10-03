Мать и ее дети в Туркестане ночуют на развалинах дома, снесенного по решению суда

Женщина рассказывает, что стала жертвой аферы, но суд вынес решение не в ее пользу.

Дом, где проживала Аяжан Абдуллаева со своими четырьмя детьми, снесли по решению суда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В мае прошлого года, по словам женщины, к ней пришла незнакомка, пожелавшая купить ее дом. Аяжан отказала. Через несколько дней эта женщина пришла с другим предложением.

- Они предложили социальную помощь, так как у меня ребенок инвалид, а я сама не работаю, то я согласилась. Они дали мне подписать документ и все. А потом я выяснила, что такие же документы на землю есть и у другого человека, - рассказывает Аяжан.

Суд постановил, что это у Аяжан Абдуллаевой документы поддельные и оставил право на владение землей за другими людьми. Получается, что женщина незаконно построила свой дом на чужом участке. 20 сентября ее дом снесли.

- Они здесь 12 лет уже живут. Об их трудном материальном положении все знают. Поэтому мы и помогали им деньгами и материалами, чтобы они построили трехкомнатную времянку. И вот ее снесли. Аяжан силой вытащили из дома, - говорит сосед Ерлан Бидайбеков.

Соседи снова готовы помочь семье, власти уверяют, что тоже в беде не бросят.

- Мы предлагали работу мужу, он отказался работать. Предлагает, чтобы жена работала. Мы тоже как бы этот вариант предложили, сейчас ждем. Мы готовы трудоустроить их. Кроме того, мы попросили поддержку со стороны бизнеса и мы, объединившись, сейчас ищем квартиру для них. Мы обязательно устроим их в съемную квартиру и бизнесмены, и акимат будут оплачивать, - уверяет аким города Туркестана Туркестанской области Рашид Аюпов.

Пока представители акимата ищут выход из сложившейся ситуации соседи смогли организовать для семьи Абдуллаевых временное жилье, поселив их… в контейнере.

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