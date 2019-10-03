"Барыс" в седьмой раз подряд одолел на своем льду "Торпедо"

Эта победа позволила "Барысу" улучшить свое положение и в дивизионе Чернышева, и в Восточной Конференции.

"Барыс" дома обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.



Игра на "Барыс Арене" завершилась победой хозяев в основное время со счетом 2:1. На 7-й минуте Ииро Пакаринен вывел "Барыс" вперед, на 17-й "Торпедо" усилиями Джордана Шредера смогло отыграться, однако хозяева в итоге все же дожали соперника: на 28-й минуте шайбу забросил Роман Старченко.



Эта победа позволила "Барысу" улучшить свое положение и в дивизионе Чернышева, и в Восточной Конференции. В дивизионе казахстанцы поднялись с четвертого места на второе, а в Конференции — с седьмого на четвертое. После 12 сыгранных матчей у "Барыса" 16 очков.

Отметим, что "Барыс" выиграл семь подряд домашних встреч у "Торпедо". В последний раз нижегородцы огорчили соперника на чужом льду в январе 2017 года (3:1).

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