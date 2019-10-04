Восьмиклассник пришел из школы домой и повесился

Соседи говорят, семья была вполне благополучной.

Подросток покончил с собой в Актобе. Восьмиклассник пришёл после школы домой и повесился. Полицейские сейчас выясняют причины его поступка. Учителей и одноклассников этот случай шокировал. По их словам, мальчик был - любознательным и не конфликтным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Семья мальчика в конце августа переехали в город из района. Соседи говорят, семья была вполне благополучной. В новую школу мальчик перешел в этом году. По словам педагогов, ребенок быстро влился в коллектив. Ни с кем не конфликтовал.

- Ребенок хорошо адаптировался в классе, никаких конфликтов с одноклассниками у него не было. Очень любознательный был ребенок, стремился к лидерству, - рассказывает педагог-психолог СШ № 6 им. Актаева Гульдана Абишева.

- По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 части 3 Уголовного кодекса РК (доведение до самоубийства). Ведется следствие, - говорит инспектор пресс-службы ДП Актюбинской области Майя Аскаркызы.

Аналогичная трагедия произошла в середине сентября в Алгинском районе области, где 13-летний подросток повесился в сарае. Его семья также переехала на новое место, и ребенок пошел в новую школу. С начала года это уже пятый случай детского суицида в регионе.

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