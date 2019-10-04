В Павлодаре продают бывшую колонию за 123 млн

На территории бывшей колонии осталось 24-е объекта.

В Павлодаре продают бывшую колонию. Все объекты спец-учреждения выставлены на торги. Их продажей занимается региональный департамент госимущества и приватизации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Первый этап должен состояться 18-го октября. Стартовая цена - почти 123-и миллиона тенге. Потенциальный покупатель обязан внести гарантийный взнос - 15-ть процентов от суммы лота. Это около 18-ти с половиной миллионов. Сначала торги пройдут методом повышения цены. В процедуре должны принять участие не менее двух желающих. Если таковых не окажется, объявят второй этап торгов с понижением цены. Если продать объект не удастся, третий этап позволит продать его по самой минимальной цене.

- Если не состоятся, тогда через 20 рабочих дней будет выставляться повторно уже методом понижения цены. Понижение цены будет до 50 процентов. Если и тогда не реализуется данный объект, тогда еще через 20 рабочих дней, будет выставляться уже методом понижения цены без установления минимальной цены, - говорит рук. отдела департамента государственного имущества и приватизации Павлодарской области Ляззат Естаева.

Сейчас на территории бывшей колонии осталось 24-е объекта. Это административные здания, 10-ть общежитий, где жили осужденные, склады, гаражи, столовые. Объект находится на балансе департамента госимущества.

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