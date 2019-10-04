Тела супружеской пары нашли в квартире Уральска
Со слов соседей, супруги нередко выпивали.
Фото : mgorod.kz4 октября 2019, 01:09
Тела были обнаружены 3 октября, примерно в 11.00, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Трупы мужчины и женщины были обнаружены в квартире трехэтажного дома по улице Гагарина, в районе ремзавода.
Начальник управления полиции города Уральск Мирлан Айкенов отметил, что смерть была не насильственная, однако точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы.
- Тела 52-летней женщины и 54-летнего мужчины были обнаружены сегодня примерно в 11.00. Тела находились в квартире примерно дней 10, - рассказал Мирлан Айкенов. - Семья была неблагополучная.
Со слов соседей, супруги нередко выпивали.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4988754-ff4303b96619dea8f2da17a676bf7d65
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...