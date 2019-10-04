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Тела супружеской пары нашли в квартире Уральска

Со слов соседей, супруги нередко выпивали.

Фото : mgorod.kz4 октября 2019, 01:09

Тела были обнаружены 3 октября, примерно в 11.00, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Трупы мужчины и женщины были обнаружены в квартире трехэтажного дома по улице Гагарина, в районе ремзавода.

Начальник управления полиции города Уральск Мирлан Айкенов отметил, что смерть была не насильственная, однако точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы.

- Тела 52-летней женщины и 54-летнего мужчины были обнаружены сегодня примерно в 11.00. Тела находились в квартире примерно дней 10, - рассказал Мирлан Айкенов. - Семья была неблагополучная.

Со слов соседей, супруги нередко выпивали.


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