Наталья Бочкарева частично парализована

По предварительной информации, у актрисы на фоне стресса и болезни парализовало половину лица.

У актрисы Натальи Бочкаревой, попавшей недавно в скандал из-за наркотиков, частично парализовало лицо. Об этом сообщил друг артистки музыкант Андрей Ковалев в интервью журналу "Стархит".

- Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица. Надеюсь, все обойдется, и она поправится, — рассказал Ковалев.

Сама Бочкарева не комментирует проблемы со здоровьем. После скандала она не выходит в свет и все время проводит дома с близкими. Актриса воспитывает двоих детей и всегда старается во всем быть для них примером.

Наталья не стала игнорировать обвинения в свой адрес и сразу заявила, что никогда не принимала запрещенные вещества, а на видео запечатлена посторонняя женщина. Однако сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что задержали именно звезду сериала "Счастливы вместе".

- Все, кто причастен к этому, будет наказан. Кто-то пытается испортить мою репутацию. Мы обязательно найдем этих людей и привлечем их к ответственности. Надеюсь, вы не будете верить всему, что пишут, — ранее делилась эмоциями Бочкарева.

Многие поклонники поддержали актрису, которая ранее не была замечена в скандалах. Актриса неоднократно признавалась, что старается вести здоровый образ жизни, не принимает алкоголь и активно занимается спортом. Пытаясь помочь кумиру, фанаты даже запустили флешмоб в социальных сетях, в рамках которого приводят доводы в пользу невиновности Натальи.

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