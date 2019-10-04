Погода без осадков ожидается в пятницу по Казахстану

В некоторых местах возможен туман.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды по территории Казахстана на 4 октября, передает Zakon.kz.

- На всей территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

В Туркестанской, днем в Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман. В Алматинской области в отдельном районе – ветер 17-22 м/с. В Жамбылской, Атырауской, ночью и утром в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.

Кроме того сообщается, что на большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юге Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 14°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 12°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 4 октября.

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