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Отбивал бейсбольной битой: американец спас дочь казахстанского дипломата от собаки

Пес прыгнул и вцепился крепко в девочку.

Фото : Центр 714 октября 2019, 09:31

Житель Нью-Йорка отбил битой собаку от 4-летней дочери сотрудника Постоянного представительства Казахстана при ООН, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Американские СМИ сообщили, что девочка шла с матерью к машине, они собирались в детский сад. В этот момент на ребенка напала собака. На помощь сразу же подоспел сосед. Он ударил питбуля бейсбольной битой больше десяти раз, прежде чем пес отпустил девочку. Ребенка забрала скорая, ей сделали операцию. А питбуля забрали полицейские. Сейчас семье пострадавшей девочки оказывается всесторонняя помощь со стороны Генконсульства Казахстана в Нью-Йорке.

Известно, что дипломат является сотрудником постоянного представительства Казахстана при ООН.

Бобби Махони, житель Нью-Йорка, США:

– Я ударил собаку где-то 15-20 раз. И ничего. Пес прыгнул и вцепился крепко в девочку. Она кричала, мама тоже. И только потом собака отцепилась. На ее месте могла быть и моя маленькая дочь. Она тоже ходит в детский сад. И если бы никто не помог, то не знаю, чем бы это все закончилось.

Казахстанский дипломат будет судиться с хозяевами собаки.


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