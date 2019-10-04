Актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги

Все проблемы разрешились лишь в сентябре.

Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк проходит лечение в одной из столичных клиник в связи с неоперабельной опухолью головного мозга, за состоянием здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня" с волнением следят миллионы поклонников. Однако, как оказалось, у Заворотнюк проблемы не только со здоровьем, но и с финансами, одна из которых благополучно разрешилась, передает Федеральное агентство новостей.

В середине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований по установлению в отношении Анастасии Заворотнюк временных ограничений на выезд из РФ.

Тяжба Заворотнюк с ООО "Русский ипотечный банк" длилась несколько лет. В ноябре 2012 года между банком и актрисой был заключен кредитный договор на сумму 435 тысяч долларов США на срок до 25 ноября 2013 года. 26 ноября 2012 года "Русский ипотечный банк" выплатил Анастасии все деньги. Актриса свои обязательства вовремя не исполнила, поэтому кредитное учреждение обратилось с иском о взыскании 435 тысяч долларов США, просроченных процентов в размере 52043,27 долларов США, пени по просроченным процентам в размере 26234,30 долларов США и пени по просроченному кредиту в размере 150075 долларов США. То есть Заворотнюк была должна доплатить сумму, превышающую 50% кредита.

Пени

Сделать Анастасия этого не смогла — в 2014 году произошел скачок курса доллара с 30 рублей за доллар до шестидесяти. Естественно, актриса просто физически не могла исполнить своих обязательств. Решением Замоскворецкого районного суда Москвы требования банка были частично удовлетворены, в пользу истца была взыскана задолженность по кредитному договору в размере 537043,27 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда, а также расходы по госпошлине в размере 60 тысяч рублей. К 2017 году Анастасия смогла выплатить лишь восемь тысяч долларов США. Вот выдержка из судебного решения:

"Истец указывает, что в настоящее время Заворотнюк А. Ю. погашена задолженность в размере 8260,42 долларов США. При этом кредитный договор не расторгнут, и продолжают начисляться пени за неисполнение условий кредитного договора. Банком в адрес ответчика было направлено требование о погашении задолженности, которое осталось без удовлетворения. В связи с этим истец обратился с настоящим иском и просил взыскать сумму задолженности пени в размере 412370,06 долларов США за период с 16.11.2012 года по 24.12.2014 года, а также расходы по госпошлине".

В ходе рассмотрения дела истец уточнил требования, попросив взыскать неустойку за период с 24.12.2014 года по 17.07.2017 года в размере 450593,54 долларов США по курсу ЦБ РФ и госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

Земля

Анастасия, понимая, что влезла в долговую яму, предложила банку взамен землю в Подмосковье, рыночная стоимость которой превышала сумму долга. Однако банк отказал в обеспечении — как выяснилось, земля принадлежала маме актрисы — Вере Борисовне.

Тогда банк обратился в арбитражный суд с требованием признать Анастасию Заворотнюк банкротом. Однако арбитраж не счел доводы банка существенными и отказал в аресте имущества актрисы.

К 2019 году Анастасии Заворотнюк, наконец, удалось рассчитаться с долгом, но тут вопросы к актрисе возникли у судебных приставов — они возбудили исполнительное производство, предметом которого стало взыскание исполнительского сбора в сумме 37593,02 долларов США по курсу ЦБ РФ на день исполнения судебного решения и 4200 рублей.

Более того, судебные приставы потребовали ограничить выезд актрисе, к тому времени уже больной, за пределы РФ. Представители Заворотнюк подали встречный иск. Вся проблема разрешилась лишь в сентябре, когда Федеральная служба судебных приставов отказались от своих требований в связи с полной выплатой долга.

Напомним, в середине сентября стало известно, что состояние 48-летней Анастасии Заворотнюк, которой был поставлен диагноз глиобластома (злокачественная опухоль головного мозга), резко ухудшилось. По данным СМИ, она провела некоторое время в реанимации, где была введена в состояние искусственной комы. Позже врачам удалось стабилизировать состояние актрисы, и Анастасия была переведена обычную палату.

Ранее сообщалось, что российское СМИ предположило, что Заворотнюк инсценирует болезнь по совету Алибасова.

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