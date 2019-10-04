В Алматы нашли женщину, распространявшую фейк о похищениях детей

Женщина выразила сожаление и принесла алматинцам свои извинения.

Полиция Алматы задержала автора фейкового сообщения о похищениях детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Сотрудники оперативного подразделения полиции в течение дня установили и задержали автора сообщения о якобы массовых похищениях детей.

- Ею оказалась местная жительница, гр. Р., 1991 года рождения. Женщина призналась, что действительно является автором аудисообщения, которое вызвало в обществе необоснованную панику и страх. Гр. Р. уточнила, что эту неподтвержденную информацию ей якобы рассказала подруга. В настоящее время ее действия квалифицированы по ст. 274 ч. 2 УК РК. На предмет распространения заведомо ложной информации посредством информационно-коммуникационных систем в Следственном управлении ДП начато досудебное расследование, - сообщил начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы полковник Жанболат Зиадин.

Женщина выразила сожаление и принесла алматинцам свои извинения.

- Я прошу прощения у тех жителей Алматы, в которых вселилась паника из-за моего голосового сообщения. Я, честное слово, не ожидала данную рассылку, что она попадет в соцсети и навеет на весь город страх и панику. Простите, пожалуйста, - сказала она.

В Департаменте полиции указали на низкий уровень культуры коммуникации в интернете.

- По сути интернет должен служить площадкой для получения населением объективной и достоверной информации, а некоторые используют мессенджеры и социальные сети исключительно для достижения своих преступных целей. И здесь очень важно, чтобы аудитория могла распознать, где правда, а где ложь. А не содействовать этим элементам в тиражировании сомнительной информации. Как сейчас на практике происходит: получил рассылку, не удостоверившись в ее правдивости, делает репосты и перерассылку уже в своем окружении, по принципу "сарафанного радио", только в более усовершенствованной его форме. Отсюда – необоснованная паника, ажиотаж и страх. Следует еще раз напомнить о том, что за эти действия законодатель предусматривает уголовную ответственность по ст. 274 УК РК, - резюмировал полковник Зиадин.

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