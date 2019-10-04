На месте старой пятиэтажки в Нур-Султане появился сквер "Жастар"

Событие приурочено к Году молодежи в Казахстане.

В столичном районе "Сарыарка" по улице Молдагуловой открыли сквер "Жастар". Построили его на месте аварийной пятиэтажки, сообщает Елорда Инфо со ссылкой на акима района Ергали Егемберды.

По информации районного акима, сквер раскинулся на площади 1,4 га, где посадили более 200 деревьев. Для активного отдыха горожан здесь построили спортивные и игровые зоны.

Событие приурочено к Году молодежи в Казахстане.

- В этом округе проживает 2000 человек, в том числе более 400 детей. На месте сквера раньше был аварийный 5-ти этажный дом, после его сноса решено было построить сквер. Недалёко отсюда расположен Аграрный университет им.Сейфуллина, где учатся 15 тыс. студентов (сегодня,кстати, день рождения университета), - сообщил Ергали Егемберды.

На торжественной церемонии октырия сквера развернулась целая концертная программа, подготовленная артистами ансамбля народных инструментов "Шабыт".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!