На 3,5 года осужден экс-директор "Балхаш Су" за злоупотребление должностными полномочиями
Он завысил тарифную смету по коммунальным услугам на водоснабжение на 282 млн тенге.
Фото : otyrar.kz4 октября 2019, 11:14
Антикоррупционной службой Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего директора КГП "Балхаш Су" акимата г.Балхаш Т. Ежибаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.
- Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями путем необоснованного завышения тарифной сметы по коммунальным услугам на водоснабжение в сумме 282 млн тенге, повлекшее ущерб жителям г.Балхаш. Причиненный ущерб возмещен полностью за счет введения компенсирующего тарифа, - говорится в сообщении.
3 октября приговором Балхашского городского суда бывший директор КГП "Балхаш Су" осужден за злоупотребление должностными полномочиями и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.
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