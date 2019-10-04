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На 3,5 года осужден экс-директор "Балхаш Су" за злоупотребление должностными полномочиями

Он завысил тарифную смету по коммунальным услугам на водоснабжение на 282 млн тенге.

Фото : otyrar.kz4 октября 2019, 11:14

Антикоррупционной службой Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего директора КГП "Балхаш Су" акимата г.Балхаш Т. Ежибаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

- Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями путем необоснованного завышения тарифной сметы по коммунальным услугам на водоснабжение в сумме 282 млн тенге, повлекшее ущерб жителям г.Балхаш. Причиненный ущерб возмещен полностью за счет введения компенсирующего тарифа, - говорится в сообщении.

3 октября приговором Балхашского городского суда бывший директор КГП "Балхаш Су" осужден за злоупотребление должностными полномочиями и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.


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