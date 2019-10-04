Теплые выходные ждут казахстанцев
Прогноз погоды на 5-7 октября 2019 года.
Фото : pexels.com4 октября 2019, 11:14
Какой будет погода на выходных, рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.
Влияние антициклона на погоду Казахстана сохранится в предстоящие трое суток.
Поэтому в выходные дни в республике ожидается преимущественно малооблачно и без осадков, днем воздух прогреется до плюс 15…23°С, в южных областях до плюс 18…27°С, но в северных, центральных и восточных областях ночные морозы сохранятся.
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