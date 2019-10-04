Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Теплые выходные ждут казахстанцев 

Прогноз погоды на 5-7 октября 2019 года.

Фото : pexels.com4 октября 2019, 11:14

Какой будет погода на выходных, рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Влияние антициклона на погоду Казахстана сохранится в предстоящие трое суток.

Поэтому в выходные дни в республике ожидается преимущественно малооблачно и без осадков, днем воздух прогреется до плюс 15…23°С, в южных областях до плюс 18…27°С, но в северных, центральных и восточных областях ночные морозы сохранятся.​


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты