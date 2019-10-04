Женщина родила в салоне полицейской машины в Туркестанской области

На сегодняшний день состояние здоровья матери и ребенка хорошее. Их выписали домой.

В Туркестанской области женщина родила в салоне полицейской машины, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, около 20.00 часов вечера к участковым инспекторам полиции аульного округа Ушкайык ОП Кентау майору полиции Нурболу Темирханулы и капитану полиции Бактыбаю Калабаеву обратился житель соседнего аула и попросил оказать помощь его жене, которая должна родить, а до скорой помощи он не смог дозвониться.

После поступления сообщения, полицейские сразу же направились в сторону указанного поселка, расположенного в 50 км. от села Ушкаик.

Прибыв на место в течение получаса, полицейские посадили мужчину и его беременную жену в служебную автомашину и направились в роддом Кентау. При въезде в Туркестан в салоне у женщины начались схватки, с помощью полицейских в служебной автомашине на свет появился мальчик.

Через некоторое время прибыла бригада скорой помощи и забрали мать с новорожденным в больницу Туркестана.

На сегодняшний день состояние здоровья матери и ребенка хорошее. Их выписали домой.

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