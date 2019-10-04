Лица разыскиваемых мошенников опубликовали столичные полицейские

В предоставленном ими списке насчитывается более 30 фотографий.

Полицейские Нур-Султана опубликовали фото людей, подозреваемых в совершении мошенничества, и просят всех, кто пострадал от их действий или знает о настоящем местонахождении, обращаться в органы правопорядка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

Также полицейские поделились краткой информацией о преступлениях совершенными некоторыми из разыскиваемых лиц.

Так Корлан Сатыбаев, разыскивается за то, что войдя в доверие к потерпевшей, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, обманным путем завладел деньгами в сумме 30 тысяч долларов.

Ринат Слямов, по версии следствия, обманывая жителей города, обещая помочь приобрести квартиру без очереди. Таким образом, он обманул 10 горожан, получив в среднем от 3 до 6 миллионов тенге с каждого.

Серикболды Сарсембинов занимаясь частным извозом познакомился с женщиной, и узнав, что потерпевшая нуждается в жилье, предложил свою помощь в оформлении кредита на залоговое имущество. Войдя в доверие к женщине, подозреваемый завладел 40 тысячами долларов за содействие в покупке квартиры, и скрылся.

- Уважаемые гости и жители столицы, если вы пострадали от противоправных действий мошенников или стали свидетелем совершения преступления данных лиц, просим сообщить в полицию. Кроме того, просим оказать содействие граждан. Всех, кто располагает информацией о них, просим звонить по телефонам 8 (7172) 71-60-22, 8-778-638-88-70, 8-701-716-41-20 или 102. Анонимность гарантируется!, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!